• Moravia, Tibás, Coronado y Goicoechea se unieron en un gran recorrido de cierre de campaña, respaldando con entusiasmo al precandidato a la presidencia, Álvaro Ramos y al candidato a diputado, Rafael “Fello” Vargas rumbo a las urnas.

El Partido Liberación Nacional vivió una jornada cargada de entusiasmo, unidad y esperanza durante un gran recorrido por los cantones de Moravia, Tibás, Coronado y Goicoechea, donde cientos de personas salieron a las calles para respaldar a su candidato presidencial Álvaro Ramos y al candidato Rafael “Fello” Vargas.

El cierre de campaña tuvo como punto central un gran piquete frente al Automercado de Moravia, donde militantes, simpatizantes y familias completas se congregaron en un ambiente de alegría, música, banderas y mensajes de apoyo, tiñendo la zona de verde y blanco.

A lo largo del recorrido, el cariño de la gente se hizo sentir con saludos, aplausos, bocinazos y palabras de aliento, reflejando la confianza en un proyecto político que apuesta por soluciones, diálogo y un país que avance unido.

La participación activa de los cuatro cantones evidenció el fortalecimiento del movimiento liberacionista en la zona, así como el compromiso ciudadano de salir a votar y defender la democracia con esperanza y convicción.

Álvaro Ramos y Rafael “Fello” Vargas agradecieron el respaldo recibido y reiteraron su llamado a construir una Costa Rica que resuelve, desde el trabajo, la cercanía con la gente y el respeto a las comunidades.

Con actividades como esta, Liberación Nacional cierra su campaña reafirmando que la fuerza del partido está en la gente, en la calle y en las urnas.