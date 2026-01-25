• El candidato de Liberación Nacional plantea una propuesta firme contra el crimen organizado sin sacrificar las libertades que distinguen a Costa Rica. “El que debe estar encerrado es el delincuente, no el ciudadano”.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, reiteró su compromiso con una Costa Rica segura, pero también libre. Frente a propuestas que plantean suspender garantías individuales, Ramos fue claro: la lucha contra el crimen no puede hacerse a costa de los derechos de la gente honesta.

“El miedo está clarísimo, pero no se combate quitándole la libertad a los ciudadanos”, afirmó Ramos. Su propuesta en materia de seguridad incluye más policías, megaoperativos y una acción decidida contra búnkeres, drogas y armas, todo dentro del marco constitucional. “El único que debe estar encerrado y vigilado es el delincuente. Los ciudadanos decentes merecemos seguir libres y vivir sin miedo”, enfatizó.

El candidato cuestionó las posiciones del continuismo que han abierto la puerta a suspender derechos fundamentales como el libre tránsito, la libre expresión y la reunión, consagrados en el artículo 22 de la Constitución Política y reconocidos como derechos humanos.

Las declaraciones de Ramos se dan luego de que el candidato a diputado del oficialismo, Nogui Acosta, manifestara en un debate televisivo su respaldo a la suspensión de garantías individuales como medida para combatir la inseguridad y el crimen organizado.

“En Liberación creemos en la ley, en la firmeza y en la libertad. Por eso pedimos el voto: para proteger a las personas, no para encerrarlas”, concluyó Ramos.