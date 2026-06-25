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Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM 

ByRedaccion Periodico Gente

Jun 24, 2026 #Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, #INVU, #MIDEPLAN, #MIVAH
En el IFAM continuamos impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan la gestión municipal.

La coordinación entre instituciones permite brindar un acompañamiento más efectivo a las municipalidades, agilizar procesos y generar una visión compartida del desarrollo territorial,

SAN JOSÉ, Costa Rica. En el IFAM recibimos a representantes del INVU, MIDEPLAN y MIVAH en un espacio de articulación interinstitucional para fortalecer el trabajo conjunto en torno a los planes reguladores de los gobiernos locales.

Los planes reguladores son herramientas fundamentales para orientar el desarrollo ordenado de los cantones, ya que definen el uso del suelo, promueven un crecimiento urbano sostenible, protegen los recursos naturales y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

La coordinación entre instituciones permite brindar un acompañamiento más efectivo a las municipalidades, agilizar procesos y generar una visión compartida del desarrollo territorial, garantizando que las decisiones de hoy respondan a las necesidades presentes y futuras de la población.

En el IFAM continuamos impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan la gestión municipal y promuevan un desarrollo local planificado, inclusivo y sostenible

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