CIERRE OFICIAL DE SETIEMBRE DEL 2026 REPORTA 31 DECESOS EN SITIO DE CICLISTAS

Las estadísticas provisionales del COSEVI registraron 31 ciclistas fallecidos entre enero y setiembre de este año. En todo 2025 se contabilizaron 42.

La visibilidad, la atención al circular y el respeto entre los usuarios de las vías son esenciales para una convivencia segura en carretera.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Durante los primeros nueve meses de 2026, un total de 31 ciclistas fallecieron en el sitio de accidentes de tránsito en Costa Rica, según las estadísticas provisionales del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).

Durante todo 2025 se registraron 42 ciclistas fallecidos en el lugar de los hechos. La cifra parcial de este año equivale a cerca del 73% del total reportado el año anterior, pero la comparación debe tomarse con cautela porque los periodos no tienen la misma duración.

La circulación en bicicleta exige precaución, especialmente en vías compartidas con automóviles, motocicletas y vehículos pesados. Las diferencias de tamaño y protección hacen necesario que todos los usuarios presten atención al entorno y eviten maniobras que puedan poner en peligro a otras personas.

La visibilidad, la atención al circular y el respeto entre los usuarios de las vías son esenciales para una convivencia segura en carretera.

“La bicicleta es un medio de transporte importante, especialmente en las zonas rurales, y también una alternativa para hacer ejercicio y disfrutar del tiempo libre. Sin embargo, los ciclistas son usuarios vulnerables en carretera, ya que carecen de una estructura de protección ante una colisión y pueden sufrir lesiones graves incluso en accidentes a velocidades moderadas.

Por eso, es fundamental respetar la Ley de Tránsito, incluidas las restricciones de circulación en determinadas vías, procurar ser visibles y mantener la atención durante el recorrido. Asimismo, quienes conducen vehículos motorizados deben respetar a los ciclistas, mantener una distancia segura y adelantar únicamente cuando las condiciones lo permitan”. Agregó el Lic. Jeffrey Cervantes Bermúdez, director ejecutivo del COSEVI

Quienes conducen vehículos motorizados deben mantenerse atentos a la presencia de ciclistas, respetar las normas de tránsito y adelantar únicamente cuando existan condiciones seguras. En intersecciones y al realizar giros, revisar el entorno y anticipar los movimientos de otros usuarios puede ayudar a evitar situaciones peligrosas.

Por su parte, quienes utilizan la bicicleta deben procurar hacerse visibles, mantener la atención en la vía y cumplir las disposiciones de tránsito correspondientes. El uso del casco y de elementos que favorezcan la visibilidad forma parte de las medidas de protección que deben promoverse.

La seguridad de los ciclistas no depende únicamente de su comportamiento. También requiere que los demás conductores reconozcan su presencia y que las condiciones de circulación permitan compartir las vías con seguridad.