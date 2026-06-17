Costa Rica se posiciona como referente regional en trasplante pulmonar y alcanza récord histórico

SAN JOSÉ, Costa Rica. El país continúa consolidándose como un referente regional en donación y trasplante de órganos, gracias al fortalecimiento de las políticas públicas, el trabajo articulado entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud, y la solidaridad de miles de costarricenses.

Durante 2025, el país alcanzó una tasa de 12,71 donantes por millón de habitantes, la cifra más alta registrada en los últimos años. Gracias a este esfuerzo, se realizaron 138 trasplantes provenientes de donantes fallecidos, brindando nuevas oportunidades de vida a personas que esperaban un órgano para continuar con sus proyectos, sus familias y sus sueños.

Este resultado posiciona a Costa Rica como líder en Centroamérica y entre los países mejor ubicados de América Latina en materia de donación de órganos, superando el promedio regional de 9,9 donantes por millón de habitantes.

Los avances también se reflejan en la capacidad del sistema de salud para ofrecer tratamientos cada vez más especializados. El país cuenta con programas consolidados y exitosos de trasplante renal, hepático, cardíaco, de córnea y médula ósea, beneficiando a cientos de pacientes cada año.

A estos logros se suma un hito histórico. Costa Rica es actualmente el único país de Centroamérica que realiza trasplantes de pulmón. En 2025 alcanzó una tasa de 3,1 trasplantes pulmonares por millón de habitantes, la más alta de América Latina, incluso por encima de países con amplia trayectoria en esta materia. Este resultado refleja el alto nivel de desarrollo, innovación y especialización de los servicios de salud nacionales.

Dr. Alexander Sánchez Cabo – Ministro de Salud.

Como parte de la transformación digital en salud, el Ministerio de Salud impulsó, junto con el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección General de Migración y Extranjería, un sistema de interoperabilidad que permite a las personas manifestar su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos al momento de solicitar su cédula de identidad o pasaporte.

En apenas 17 días desde su implementación, más de 9.000 personas registraron su decisión de donar. Es decir, cerca de seis de cada diez personas que realizaron el trámite expresaron su deseo de convertirse en donantes.

Considerando que cada año se emiten aproximadamente 350.000 cédulas en el país, esta iniciativa abre la puerta para que miles de costarricenses puedan dejar registrada una decisión que, en el futuro, podría salvar o mejorar la vida de muchas personas.

Cada donante representa esperanza. Cada trasplante significa una nueva oportunidad para vivir, compartir con la familia, estudiar, trabajar y cumplir metas.

Estos resultados reflejan el compromiso de Costa Rica con la salud, la innovación y la construcción de una cultura de donación que beneficia a toda la población. El Ministerio de Salud y la CCSS continuarán fortaleciendo las acciones que permitan salvar más vidas y seguir brindando esperanza a quienes esperan una segunda oportunidad.