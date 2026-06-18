DEKRA abrirá 10 estaciones este domingo 21 de junio

Usuarios de la Gran Área Metropolitana, Pérez Zeledón, Puntarenas, Limón, Guanacaste contarán con más espacios para realizar la Inspección Técnica Vehicular.

Gilberto Mata Cubero / Ejecutivo senior Dekra

COSTA RICA, Costa Rica Con el objetivo de brindar mayores facilidades a los conductores y ampliar la disponibilidad de espacios para la Inspección Técnica Vehicular (ITV), DEKRA Costa Rica habilitará una jornada extraordinaria de atención este domingo 21 de junio en 10 estaciones ubicadas estratégicamente en diferentes regiones del país.

La apertura dominical forma parte de los esfuerzos de la compañía por ofrecer más alternativas de atención a los usuarios que, por motivos laborales, familiares o personales, requieren horarios adicionales para cumplir con este trámite indispensable para la seguridad vial.

La iniciativa busca además acercar el servicio a conductores de comunidades fuera del Gran Área Metropolitana, facilitando el acceso a la inspección vehicular y contribuyendo a que más vehículos circulen en condiciones óptimas para la protección de todos los usuarios de las carreteras.

Estaciones y horarios habilitados para este domingo 21 de junio

Estación Horario

Alajuelita 6:00 a.m. – 2:00 p.m.

Santo Domingo 6:00 a.m. – 2:00 p.m.

Pérez Zeledón 6:00 a.m. – 2:00 p.m.

San Carlos 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

Puntarenas 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

Limón 6:00 a.m. – 2:00 p.m.

Cañas 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

Liberia 6:00 a.m. – 2:00 p.m.

Nicoya 6:00 a.m. – 2:00 p.m.

Parrita 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

Las citas pueden gestionarse a través del sitio web de DEKRA Costa Rica o mediante el centro de atención telefónica 4000-1100, donde cada persona puede seleccionar la estación y horario que mejor se ajuste a sus necesidades.

Más opciones para los usuarios

La habilitación de estas estaciones responde al compromiso de DEKRA de continuar fortaleciendo la accesibilidad de sus servicios y ofrecer alternativas que permitan a los conductores cumplir oportunamente con la inspección técnica vehicular. Esta jornada extraordinaria es una oportunidad adicional para quienes no pueden acudir durante los horarios regulares entre semana.

“En DEKRA trabajamos constantemente para acercar nuestros servicios a los usuarios con opciones que se adapten a las dinámicas actuales de las familias y trabajadores costarricenses. Esta apertura extraordinaria permitirá ampliar la disponibilidad de citas en distintas regiones del país y facilitar que más personas puedan cumplir con su inspección técnica vehicular de forma cómoda, ágil y oportuna”, comentó Maureen Ramírez, Gerente General de DEKRA Costa Rica.

DEKRA recuerda a los usuarios la importancia de presentarse puntualmente a su cita y verificar previamente que el vehículo cumpla con los requisitos básicos para el proceso de inspección.

Si desea conocer más acerca de las acciones que DEKRA desarrolla en Costa Rica, puede acceder a su página web www.dekra.cr o por medio de www.facebook.com/DEKRACostaRica.

Acerca de DEKRA

DEKRA fue fundada en 1925 para garantizar la seguridad vial a través de la inspección de vehículos. Con un ámbito mucho más amplio hoy en día, DEKRA es la organización experta independiente más grande del mundo en el sector de pruebas, inspección y certificación.

Como proveedor global de servicios y soluciones integrales, ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus resultados en seguridad, protección y sostenibilidad. La empresa emplea actualmente a alrededor de 49,000 personas que ofrecen servicios expertos calificados e independientes en aproximadamente 60 países en cinco continentes. Con una calificación platino de EcoVadis, DEKRA se encuentra ahora en el uno por ciento superior de las empresas sostenibles clasificadas.