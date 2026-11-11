CRECE FORMACIÓN DUAL EN COSTA RICA GRACIAS A ALIANZAS DEL INA Y MEP CON EL SECTOR PRODUCTIVO

• En Costa Rica, esta modalidad se desarrolla mediante programas del INA y del Ministerio de Educación Pública (MEP), con la participación de empresas que brindan espacios para el aprendizaje práctico.

SAN JOSÉ, Costa Rica La Comisión Nacional de Formación Profesional Dual, de la cual forma parte el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), reconoció a empresas que contribuyen al desarrollo de esta modalidad educativa en Costa Rica, durante una actividad realizada recientemente. El reconocimiento busca destacar el aporte del sector empresarial a la formación de talento humano e incentivar a más organizaciones a sumarse a esta iniciativa, que en 2025 alcanzó una matrícula final de 349 personas estudiantes en el país.

La Formación Dual articula los esfuerzos de las instituciones educativas y el sector productivo para preparar talento humano de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. En Costa Rica, esta modalidad se desarrolla mediante programas del INA y del Ministerio de Educación Pública (MEP), con la participación de empresas que brindan espacios para el aprendizaje práctico.

Entre las empresas reconocidas destacan Intel, Heineken Costa Rica y Reserva Conchal, entre otras organizaciones que han abierto sus puertas para contribuir a la formación de personas estudiantes mediante experiencias de aprendizaje en entornos reales de trabajo.

Para Edgar Oviedo, presidente ejecutivo del INA, “estos galardones son un reconocimiento a las empresas que son parte esencial de este engranaje. El INA y las demás instituciones que formamos parte de este sistema de Formación Dual costarricense agradecemos profundamente a estas empresas por el gran apoyo que nos dan”.

Por su parte Wendy Salazar, representante de Reserva Conchal, aseguró que este reconocimiento representa el resultado de un compromiso sostenido con la formación de talento humano y el desarrollo de las comunidades.

“Este reconocimiento es muy especial, ya que representa la trayectoria de aproximadamente 12 años en Formación Dual, en donde hemos impactado comunidades y personas; hoy vemos reflejado todo ese esfuerzo y seguiremos por más”, manifestó.

– Una modalidad que crece y genera oportunidades

Los resultados del Informe del Estado de la Educación y Formación Técnica Profesional Dual (EFTP Dual) en Costa Rica evidencian el crecimiento de esta modalidad educativa. Entre 2022 y 2025, la cantidad de personas estudiantes pasó de 90 a 349.

Entre los principales resultados registrados en 2025 destacan:

349 personas estudiantes con matrícula final, de las cuales 153 eran mujeres, equivalentes al 44%.

37 ejecuciones de programas educativos en modalidad dual: 22 grupos del INA y 15 del MEP.

179 convenios reportados: 56 del MEP y 123 correspondientes al acumulado vigente del INA.

Implementación de la modalidad en nueve Colegios Técnicos Profesionales del MEP, así como en siete Unidades Regionales y 13 centros de formación del INA.

411 personas estudiantes cubiertas por la póliza especial para la EFTP Dual.

463 personas mentoras capacitadas por el INA mediante el curso de Educación y Formación Dual para Personas Mentoras.

242 personas graduadas durante 2025: 233 del INA y nueve del MEP.

Apoyo continuo del Fondo Especial de Becas a la participación y permanencia de estudiantes de la EFTP Dual.

Estas cifras reflejan el aporte de la articulación entre el sector educativo y las empresas para ampliar las oportunidades de formación, fortalecer las competencias técnicas y facilitar el acercamiento de las personas estudiantes al mundo del trabajo.

– Alianzas para consolidar el modelo en el país

El desarrollo de la Formación Profesional Dual también cuenta con el acompañamiento técnico de la Fundación Konrad Adenauer, cuyo aporte ha sido importante para impulsar el desarrollo de esta modalidad y contribuir a la consolidación del modelo en Costa Rica.

La participación de empresas, instituciones educativas y organizaciones aliadas permite fortalecer un sistema en el que el aprendizaje trasciende las aulas y se complementa con experiencias prácticas en los espacios de trabajo.

La Educación y Formación Técnica Profesional Dual no es solamente una modalidad educativa: es una estrategia país para formar el talento humano que requiere el desarrollo productivo de Costa Rica.

Por ello, el INA reitera su invitación al sector empresarial para sumarse a esta iniciativa y convertirse en protagonista de la formación de las nuevas generaciones de talento técnico y profesional que contribuirán al crecimiento y la competitividad nacional.