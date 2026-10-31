UNA HABILITA CAMBIO DE CARRERA PARA NUEVO INGRESO HASTA NOVIEMBRE

• Las carreras disponibles para 2027 figuran Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, en los campus Sarapiquí, Coto, Pérez Zeledón y Nicoya; Ingeniería en Energías Sostenibles, en Liberia e Ingeniería Matemática en Ciencias de Datos, en el campus Omar Dengo, en Heredia.

HEREDIA, Costa Rica. Las personas que buscan ingresar a la Universidad Nacional (UNA) en el 2027 tendrán dos opciones para cambiar carrera. La primera ya está habilitada y se cierra el viernes 13 de noviembre de este año, a las 5 p. m.; la otra, el 4 y 5 de enero de 2027, hasta las 5 p. m.

Para realizar el cambio, las personas interesadas deben ingresar al sitio web www.registro.una.ac.cr y buscar, en el apartado Avisos importantes, el enlace Cambiar opción de carrera, postulantes de nuevo ingreso. Allí podrán completar el procedimiento.

La UNA cuenta con una oferta académica distribuida en sus campus y sedes regionales, con opciones en áreas como administración, educación, ingenierías, tecnologías computacionales, turismo sostenible, ciencias del movimiento humano y otras disciplinas.

Entre las carreras disponibles para 2027 figuran Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, en los campus Sarapiquí, Coto, Pérez Zeledón y Nicoya; Ingeniería en Energías Sostenibles, en Liberia e Ingeniería Matemática en Ciencias de Datos, en el campus Omar Dengo, en Heredia.

La oferta también incluye opciones como Inteligencia y Estrategia Global, disponible en los campus Pérez Zeledón y Benjamín Núñez, así como Ingeniería en Bioprocesos Industriales, que se ofrece en Liberia y en el campus Omar Dengo.

Las personas postulantes pueden consultar la oferta académica completa, los códigos de carrera y la información correspondiente de cada campus o sede en el sitio web del Departamento de Registro www.registro.una.ac.cr o comunicarse al teléfono 2562-6189.