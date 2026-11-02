INS PRESENTA NUEVO MARCHAMO DIGITAL: UN STICKER DURARÁ HASTA 10 AÑOS

• El nuevo sistema comenzará a funcionar el 2 de noviembre de 2026. Los conductores deberán colocar la etiqueta electrónica una sola vez y, en los años siguientes, únicamente tendrán que pagar el marchamo, sin cambiar el sticker.

COSTA RICA. El Instituto Nacional de Seguros (INS) presentó el nuevo sticker del Marchamo Digital 2027, un sistema que busca simplificar los trámites para los propietarios de vehículos y eliminar la tradicional sustitución anual de la calcomanía.

La nueva modalidad comenzará a implementarse el próximo 2 de noviembre de 2026, fecha en que también iniciará el cobro del marchamo correspondiente al 2027.

Uno de los principales cambios es que la etiqueta electrónica tendrá una vida útil de hasta 10 años. Esto significa que el conductor deberá colocarla una sola vez en el parabrisas y mantenerla durante ese periodo, siempre que no necesite ser reemplazada.

El INS informó que ya revisó y aprobó las muestras del nuevo dispositivo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el proceso de contratación.

Para esta primera etapa se adquirieron 1,6 millones de etiquetas destinadas a automóviles, autobuses y camiones.

En el caso de las motocicletas, se realizará un plan piloto para comprobar la resistencia y el funcionamiento del dispositivo ante las condiciones particulares de uso.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO MARCHAMO?

El cambio será sencillo para los conductores:

Primer año: el propietario paga el marchamo y recibe el nuevo sticker para colocarlo en el parabrisas.

el propietario paga el marchamo y recibe el nuevo sticker para colocarlo en el parabrisas. A partir del segundo año: únicamente deberá pagar el marchamo por los medios habituales, incluso por Internet. No tendrá que recibir ni colocar una nueva etiqueta.

únicamente deberá pagar el marchamo por los medios habituales, incluso por Internet. No tendrá que recibir ni colocar una nueva etiqueta. Durante los siguientes años: podrá seguir utilizando el mismo sticker, hasta completar su vida útil de 10 años.

De esta manera, se reducirán los trámites y las visitas a las oficinas para recoger una nueva calcomanía cada año.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL STICKER?

La nueva etiqueta incorpora tecnología UHF (Ultra High Frequency), que permite su identificación electrónica, además de mecanismos de seguridad para dificultar su falsificación.

Entre sus características destaca que está diseñada para autodestruirse si alguien intenta despegarla del parabrisas. Con esto se pretende evitar que pueda ser retirada y utilizada en otro vehículo.

El INS también aclaró que el dispositivo no tiene GPS ni permite rastrear la ubicación de los vehículos.

EL DERECHO DE CIRCULACIÓN SERÁ DIGITAL

Otro cambio importante es que el derecho de circulación dejará de entregarse en formato físico.

A partir del 2 de noviembre de 2026, el documento será digital y se enviará al correo electrónico que el propietario tenga registrado al realizar el pago.

Quienes no puedan recibirlo por correo electrónico contarán con otras opciones de descarga habilitadas por el INS.

¿DÓNDE Y CÓMO SE COLOCA?

El sticker deberá pegarse en la parte interna del parabrisas, como se hace actualmente con la calcomanía del marchamo.

Para garantizar que quede bien adherido, el INS recomienda limpiar previamente el vidrio.

Si el propietario lo coloca incorrectamente o necesita reemplazarlo, deberá gestionar la reposición en una oficina del Instituto.

FECHAS IMPORTANTES DEL MARCHAMO 2027

2 de noviembre de 2026: inicia el cobro del Marchamo 2027.

inicia el cobro del Marchamo 2027. 31 de diciembre de 2026: fecha límite para pagar sin recargos.

fecha límite para pagar sin recargos. 1.º de enero de 2027: comienzan a aplicarse intereses y recargos por atraso. Además, el vehículo que circule sin el derecho de circulación vigente se expone a las sanciones correspondientes.

El INS recomienda no esperar hasta los últimos días de diciembre para cancelar, debido a que durante ese periodo suelen aumentar las gestiones y la demanda en los puntos de pago y las plataformas digitales.

La institución anunció que desde el 1.º de julio desarrollará una campaña informativa para explicar a los conductores cómo funcionará el nuevo sistema.

¿QUÉ CUBRE EL SOA INCLUIDO EN EL MARCHAMO?

El Marchamo también incluye el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), una protección de carácter social cuyo propósito es garantizar atención a las personas que resulten lesionadas en accidentes de tránsito.

Este seguro cubre a conductores, pasajeros, ciclistas y peatones involucrados en un accidente, independientemente de quién haya tenido la culpa.

ENTRE SUS PRINCIPALES COBERTURAS ESTÁN:

Atención médica, quirúrgica y hospitalaria.

Medicamentos y tratamientos relacionados con el accidente.

Servicios de rehabilitación y prótesis.

Indemnizaciones por lesiones graves, pérdida de miembros o incapacidad parcial o total.

Prestaciones económicas por incapacidad temporal o permanente.

Indemnización a los familiares en caso de fallecimiento.

Gastos funerarios, así como traslado y hospedaje cuando sean necesarios para recibir atención médica.

¿CUÁNTO CUBRE EL SEGURO?

El límite establecido es de ¢6 millones por persona y por accidente.

Este monto se mantiene sin cambios desde el año 2010. Su fijación corresponde al Poder Ejecutivo mediante decreto, y no exclusivamente al INS.

La Superintendencia General de Seguros (SUGESE) ha señalado públicamente que esta cobertura puede resultar insuficiente frente a los costos actuales de atención médica cuando se producen accidentes de tránsito de gravedad.

El SOA constituye una protección importante para las personas que utilizan las vías públicas, ya que permite brindar atención a las víctimas de accidentes sin que la responsabilidad por el hecho sea un requisito para recibirla.