INDER REFUERZA ACCIONES DE CONTINGENCIA PARA APOYAR A LA GANADERÍA DE GUANACASTE ANTE EL FENÓMENO DE EL NIÑO

La institución impulsa inversiones estratégicas para mitigar los efectos de la sequía y proteger el sustento de las familias ganaderas

Cerca de ₡645 millones se invertirán en acciones de contingencia, alimentación animal y fortalecimiento de las capacidades productivas.

Las intervenciones buscan atender las necesidades actuales y preparar al sector ganadero para futuros períodos críticos.

GUANACASTE, Costa Rica. El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) impulsa una serie de acciones de contingencia por más de ₡645 millones, orientadas a mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, proteger el patrimonio productivo de los ganaderos y fortalecer su capacidad de respuesta ante los desafíos climáticos que enfrenta la Región Chorotega, donde la actividad agropecuaria y ganadera constituye uno de los principales motores de la economía y una fuente de sustento para miles de familias.

Con estas acciones, la institución busca reducir los riesgos asociados a la sequía, garantizar mejores condiciones para la alimentación del ganado y fortalecer las capacidades productivas de las organizaciones ganaderas, contribuyendo a preservar una actividad profundamente ligada a la identidad, las tradiciones y el desarrollo de Guanacaste.

Entre las principales intervenciones destaca una inversión prevista de ₡500 millones para la adquisición de alimentos e insumos destinados al ganado, mediante una contratación que actualmente se encuentra en trámite. La iniciativa contempla suplementos minerales, semolina de arroz, silos de maíz y pacas de heno, para apoyar a una población proyectada de aproximadamente 300 productores por año, durante tres años.

Se invertirán ₡130 millones para adquisición de equipos y herramientas especializadas como tanques y bombas para melaza, equipos para ensilaje, cosechadoras de forrajes, remolques agrícolas y maquinaria para conservación de alimento

“Nuestro compromiso es acompañar a quienes trabajan el campo, porque cuidar nuestra ganadería es también cuidar el futuro de miles de familias guanacastecas”, expresó Ricardo Quesada, presidente ejecutivo del Inder.

Se destinaron más de ₡13 millones para adquirir 11 picadoras de pasto y molinos de granos.

Además, se destinaron más de ₡13 millones para adquirir 11 picadoras de pasto y molinos de granos, cuya entrega se realizó el pasado viernes 23 de octubre a las cámaras de ganaderos de los 11 cantones de Guanacaste. Estos equipos permitirán aprovechar mejor los recursos forrajeros y facilitar la preparación de alimento para los animales.

A estas acciones se suma la inversión de ₡130 millones previstos la adquisición de equipos y herramientas especializadas, entre ellas tanques y bombas para melaza, equipos para ensilaje, cosechadoras de forrajes, remolques agrícolas y maquinaria para conservación de alimento.

Como parte de esta estrategia, se gestionan, adicionalmente, estudios para la posible perforación de pozos en propiedades ubicadas en Nandayure y Carrillo, con un presupuesto de ₡2,26 millones; y a la vez, se analizan alternativas de terrenos en Hojancha, Nandayure y Liberia para fortalecer la producción de forrajes y explorar oportunidades de aprovechamiento del recurso hídrico.

“Sabemos que la sequía amenaza el patrimonio construido con gran sacrificio por muchas familias rurales y por eso estamos impulsando acciones responsables para proteger la producción y fortalecer a nuestras organizaciones ganaderas. Nuestro compromiso es acompañar a quienes trabajan el campo, porque cuidar nuestra ganadería es también cuidar el futuro de miles de familias guanacastecas”, expresó Ricardo Quesada, presidente ejecutivo del Inder.

Las intervenciones se desarrollan en articulación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y con la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste (FCGG) que engloba a las once cámaras ganaderas cantonales y otros actores del sector agropecuario. La ganadería constituye uno de los principales motores económicos de Guanacaste y representa una fuente directa de ingresos para más de 6.000 familias productoras, además de generar importantes encadenamientos económicos en la región.

Además, la Dirección de Desarrollo del Inder en Guanacaste puso al servicio del sector camiones, combustible y choferes para el traslado de todos los insumos que requieren los almacenes que están establecidos en las Cámaras de Ganaderos para atender aquellos productores más afectados por El Niño.