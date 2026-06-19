HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS REANUDA ATENCIÓN EN LA UNIDAD NACIONAL DE QUEMADOS

A partir de este viernes 19 de junio volverá a recibir pacientes con quemaduras de alta complejidad de todo el país.

Se restablece el horario regular de visitas para familiares de pacientes hospitalizados.

Andrea de la Cruz Segura / CCSS

SAN JOSÉ, Costa Rica. A partir de este viernes 19 de junio, la Unidad Nacional de Quemados del hospital San Juan de Dios retomará su funcionamiento habitual. Con esta medida, el hospital volverá a recibir pacientes con quemaduras de alta complejidad provenientes de cualquier parte del país y restablecerá el horario regular de visitas para familiares, de lunes a domingo, de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

María Eugenia Villalta Bonilla, directora general del hospital San Juan de Dios

La doctora María Eugenia Villalta Bonilla, directora general del hospital San Juan de Dios, informó que la Unidad de Prevención y Control de Infecciones realizó la evaluación ambiental final, determinando que las áreas de atención y procedimientos se encuentran en óptimas condiciones para reanudar la prestación del servicio. Asimismo, indicó que actualmente permanecen dos pacientes hospitalizados en la unidad que están estables, mientras que otros cinco fueron dados de alta.

La Unidad Nacional de Quemados cuenta con 16 camas. El servicio permaneció cerrado temporalmente como medida preventiva mientras se reforzaban las acciones de vigilancia epidemiológica, aislamiento, limpieza especializada y desinfección. Tras completarse estas medidas y las evaluaciones correspondientes, la atención se reanuda este viernes con normalidad.