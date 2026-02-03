• Seguridad, economía y relación con las instituciones serán los principales retos de la presidenta electa, quien asumirá el poder el próximo 8 de mayo.

Lilliana Pacheco Monge / Periódico Gente

SAN JOSÉ, Costa Rica. A partir del 8 de mayo, Costa Rica iniciará un nuevo periodo de gobierno bajo la administración de Laura Fernández, en medio de altas expectativas ciudadanas, especialmente en materia de seguridad, principal preocupación del electorado.

Se espera que su gestión priorice el combate al crimen organizado, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y una mayor coordinación institucional, sin dejar de lado el respeto al Estado de derecho y los controles constitucionales.

La presidenta electa, Laura Fernández, ofreció us primera conferencia de prensa con los medios de comunicación.

En el ámbito económico, el reto será mantener la estabilidad, atraer inversión y generar empleo, mientras enfrenta desafíos en áreas sensibles como la Caja Costarricense de Seguro Social, educación e infraestructura.

Otro factor clave será la relación con la Asamblea Legislativa y las instituciones autónomas, determinante para avanzar en reformas y evitar conflictos políticos.

El nuevo gobierno iniciará así un periodo marcado por la demanda ciudadana de resultados concretos, diálogo político y soluciones efectivas a los problemas de seguridad y calidad de vida.