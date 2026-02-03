SAN JOSÉ, Costa Rica. El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER) informa que este 1.º de febrero se desarrolló con normalidad la jornada de Elecciones Infantiles, una iniciativa orientada a fortalecer la democracia participativa desde la niñez.

Durante la actividad, 875 niñas, niños y jóvenes ejercieron su derecho al voto en un proceso diseñado con fines pedagógicos, promoviendo valores cívicos como la participación, el respeto y la toma de decisiones informadas.

El desarrollo del proceso contó con la asesoría técnica del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones, lo que permitió garantizar un ejercicio ordenado, transparente y adaptado a la población infantil.

Como parte de la jornada, se recibió la visita de las siguientes personas candidatas, quienes acudieron a conocer y respaldar esta iniciativa de formación cívica: como don Eli Feinzaig, José Aguilar Berrocal.

Además se contó con la visita de la Embajadora de Estados Unidos, Melinda Hildebrand, así como 40 personas delegadas internacionales que observaron el proceso de votación infantil.

Estos fueron los resultados de las votaciones para el 2026:

Total de votos 875

Total de votos válidos 872

Votos en Blanco 2 Votos Nulos 1 Votos por partido

La realización de las Elecciones Infantiles fue posible gracias al apoyo y la colaboración de IMAX, FIFCO y Sardimar y Supermercados Avenida Diez, empresas que se sumaron a esta iniciativa, contribuyendo al desarrollo logístico y formativo de la actividad.