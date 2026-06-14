GRACIAS A ESTRATEGIA DEL INAMU, SECTOR PRIVADO SE POSICIONA COMO ALIADO ESTRATÉGICO PARA EL COMBATE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Estrategia de Espacios Seguros del INAMU alcanza los 56 establecimientos acreditados en todo el país.

San José, Costa Rica. . Gracias al programa de Espacios Seguros para las Mujeres que impulsa el Instituto Nacional de as Mujeres (INAMU), cada vez son más los establecimientos comerciales que le dicen no al acoso sexual y la violencia que sufren las mujeres en las calles y, además, apuestan por la construcción de entornos laborales seguros, inclusivos y libres de discriminación.

“Desde el INAMU reconocemos el valor de las alianzas público-privadas. Cada empresa que se suma a la iniciativa de Espacios Seguros fortalece entornos donde las mujeres podemos sentirnos seguras, respetadas y respaldadas. Esto es fundamental para el ejercicio pleno de nuestros derechos”.

Así lo indicó Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del INAMU, durante la habilitación del programa Espacios Seguros de la empresa Progress Software Costa Rica. La habilitación se realizó esta mañana en el Centro Corporativo El Cafetal, en Belén de Heredia, donde la compañía tiene su sede.

Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del INAMU.

La Estrategia de Espacios Seguros ha permitido fortalecer alianzas con instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones comunitarias mediante procesos de capacitación, sensibilización y acompañamiento institucional.

Desde febrero del 2025 hasta mayo del 2026, el país registra 56 espacios que brindan condiciones de seguridad para aquellas mujeres que no se sienten seguras en los espacios públicos, lo que evidencia el creciente compromiso de diversos sectores con la prevención de la violencia.

“El fortalecimiento de los Espacios Seguros constituye un avance clave en la construcción de una sociedad donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y discriminación, con autonomía, dignidad y acceso a oportunidades en entornos seguros”, puntualizó Delgado.

El INAMU hace un llamado a más empresas e instituciones a sumarse a esta iniciativa nacional y asumir un rol activo en la prevención de la violencia contra las mujeres desde sus entornos laborales. Las organizaciones interesadas pueden conocer más sobre los requisitos y el proceso de adhesión en el siguiente enlace: Espacios Seguros para Mujeres – INAMU