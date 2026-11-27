Más de 50 artistas en escena, tecnología de punta, videomapping, música y la esperada iluminación serán parte de un espectáculo gratuito para todas las familias este domingo 29 de noviembre a las 7:00 p. m.

Amalia Palacino Castillo / Relaciones Institucionales

SAN JOSÉ, Costa Rica. Este domingo 29 de noviembre, miles de familias se reunirán frente al “Castillo de los Sueños” para disfrutar de la edición número 26 de la tradicional Iluminación de la Fachada del Museo de los Niños, un evento que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los eventos más esperados, multitudinarios, con un espectáculo gratuito y de alta calidad escénica y que marca oficialmente el inicio de la Navidad.

Como cada año, el Museo de los Niños se ha esmerado para ofrecerle al público un espectáculo lleno de magia, fantasía, música y sorpresas para darle la bienvenida oficial a esta hermosa época. Para esta edición 2026, Museíto y Museíta como protagonistas, serán los encargados de presentar “La magia está en la empatía”, una puesta en escena que contará con la participación de más de 50 actores y bailarines, tecnología de punta, videomapping, hermosas canciones creadas especialmente para el evento, juegos de luces, fuegos pirotécnicos, una mágica historia, interacción con el público y otras sorpresas.

Uno de los momentos más esperados de la noche será, por supuesto, el tradicional conteo regresivo de 10 a 1, que dará paso a la espectacular iluminación de la fachada del Castillo de los Sueños con miles de luces. El espectáculo principal iniciará a las 7:00 p. m. y tendrá una duración aproximada de una hora.

Dos íconos de la capital se iluminarán simultáneamente

Como una de las grandes sorpresas de esta edición, por segundo año consecutivo también se iluminará de manera simultánea el imponente edificio del Banco Nacional, ubicado en el corazón de San José. Con sus 644 ventanas iluminadas, la fachada del BN proyectará la secuencia final que dará paso a la iluminación simultánea de ambos edificios, dos importantes íconos arquitectónicos de la capital que volverán a unirse para celebrar la llegada de la temporada navideña.

“En el BN creemos que los sueños tienen la capacidad de unir a las personas e inspirar esperanza. Por eso nos llena de alegría sumarnos, junto al Museo de los Niños, a una tradición que reúne a las familias costarricenses alrededor de la ilusión, los recuerdos y los momentos compartidos. Esta celebración refleja nuestro propósito de acompañar a las personas en cada etapa de su vida y nos recuerda que algunos de los tesoros más valiosos se construyen en familia. Por eso, esta Navidad, en el BN invitamos a las personas a ahorrarlo todo, menos el tiempo en familia”, mencionó Leticia Arguedas, directora de Experiencia de Marca del BN.

Cerca de 250 efectivos velarán por la seguridad de las familias

Para que las familias puedan disfrutar de esta gran celebración con tranquilidad, la seguridad será uno de los principales componentes de la actividad. Por ello, se contará con un amplio despliegue de más de 250 efectivos policiales y personal de atención y prevención en el perímetro cercano al Museo, desde el mediodía y hasta la finalización del evento.

Este operativo será posible gracias a la iniciativa Ruta Segura 2026, que se desarrolla desde hace 14 años mediante la coordinación y el trabajo interinstitucional.

Para esta edición, las instituciones participantes serán la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública, el Cuerpo de Bomberos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Sistema de Emergencias 911, PROVIDA Ambulancias, la Policía Municipal de San José y el Museo de los Niños, como anfitrión de esta gran celebración.

Calle 4 se llenará de música, personajes y actividades.

La celebración comenzará mucho antes del espectáculo principal. A partir de la 1:00 p. m., las familias que transiten por Calle 4, en las inmediaciones del Museo, podrán disfrutar de una variada agenda de actividades gratuitas preparadas por las instituciones que forman parte de Ruta Segura 2026.

La programación incluirá personajes de fantasía, música, bailes, animación, pintacaritas, juegos tradicionales, espacios para colorear, stands informativos y de prevención, así como exhibiciones de equipos especializados. Los más pequeños también tendrán la oportunidad de conocer de cerca algunas de las unidades de las instituciones participantes y tomarse fotografías. Entre las atracciones estarán la exhibición del equipo de Inspecciones Oculares del OIJ y la presencia de personajes como “Jack”, del Cuerpo de Bomberos, y “Rock”, del OIJ.

Además, un colorido pasacalles llenará de música, movimiento y alegría las calles cercanas al Castillo de los Sueños, invitando a grandes y pequeños a bailar y disfrutar del ambiente navideño.

Tarima principal con variada agenda artística desde las 3:00 p. m.

La música, el talento nacional y los espectáculos para toda la familia también serán protagonistas. A partir de las 3:00 p. m., la tarima principal ofrecerá una variada programación artística que calentará el ambiente previo a la iluminación.

Entre las presentaciones que disfrutarán los asistentes destacan:

SUBLIMAX: El cuarteto de saxofones deleitará al público con una selección de música navideña.

Hospisonrisas: Presentará la puesta en escena “La Chispa Robada”, un espectáculo cargado de alegría y entretenimiento.

Presentará la puesta en escena “La Chispa Robada”, un espectáculo cargado de alegría y entretenimiento. La Colmena: Sorprenderá con “Xmas Pop”, una propuesta que reúne a un vibrante elenco de intérpretes de teatro musical para reinventar los grandes clásicos navideños con toda la energía, el brillo y el ritmo del pop actual.

Sorprenderá con “Xmas Pop”, una propuesta que reúne a un vibrante elenco de intérpretes de teatro musical para reinventar los grandes clásicos navideños con toda la energía, el brillo y el ritmo del pop actual. Coro LAUS DEO y LAUS DEO JUNIOR: Cautivarán a niños y adultos con su calidad vocal y un repertorio navideño lleno de magia y alegría.

Cautivarán a niños y adultos con su calidad vocal y un repertorio navideño lleno de magia y alegría. BaRock: La reconocida banda nacional presentará una selección de su álbum “Christmas”, con temas como “All I Want For Christmas Is You”, “Santa Claus Is Coming To Town” y “White Christmas”, entre otros.

La reconocida banda nacional presentará una selección de su álbum “Christmas”, con temas como “All I Want For Christmas Is You”, “Santa Claus Is Coming To Town” y “White Christmas”, entre otros. McDonald’s: Llevará diversión a los presentes con un espectáculo protagonizado por Grimace.

Llevará diversión a los presentes con un espectáculo protagonizado por Grimace. Banco Nacional: El BN presentará el espectáculo “El regalo incógnito”, a cargo de la agrupación Oak Rompiendo Moldes.

El BN presentará el espectáculo “El regalo incógnito”, a cargo de la agrupación Oak Rompiendo Moldes. Recomendaciones para los asistentes

Para disfrutar de la actividad de la mejor manera, el Museo de los Niños brinda las siguientes recomendaciones:

Llegar temprano para encontrar un buen lugar y ubicarse cerca de la tarima principal.

Mantener siempre a los niños a la vista y establecer puntos de encuentro en caso de que algún integrante de la familia se extravíe.

Llevar bloqueador solar y aplicarlo durante las actividades de la tarde.

Utilizar ropa y calzado cómodos.

Llevar abrigos para protegerse del frío durante la noche.

Seguir las indicaciones del personal de seguridad y de las instituciones participantes.

Información importante para los visitantes

El Museo de los Niños informa que sus instalaciones permanecerán cerradas al público durante el domingo 29 de noviembre, debido a que todo el personal y los recursos operativos estarán enfocados en la organización y atención de las actividades que se desarrollarán en las afueras de la institución.

Asimismo, los parqueos del Museo no estarán habilitados durante esta jornada. Por esta razón, quienes asistan en vehículo deberán utilizar los estacionamientos privados ubicados en las cercanías.

Las familias que no puedan asistir presencialmente tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo mediante la transmisión completa que se realizará a través de la página oficial de Facebook: Museo de los Niños CR.

¡El Museo de los Niños invita a Costa Rica a vivir juntos la magia de la Navidad y a ser parte de 26 años de una tradición que sigue iluminando los corazones de miles de familias!