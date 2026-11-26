La Institución se suma a una iniciativa del INAMU para ofrecer orientación y acompañamiento a mujeres que enfrenten situaciones de acoso sexual callejero.

La primera etapa contempla nueve oficinas, cuya habilitación incluirá capacitación del personal y mecanismos de atención.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal anunció que nueve de sus oficinas se incorporarán, en una primera etapa, al programa Espacios Seguros para las Mujeres, impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), con el objetivo de brindar orientación y acompañamiento a mujeres que enfrenten situaciones de acoso sexual en espacios públicos.

La incorporación se formalizó este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante la adhesión del Banco a esta iniciativa nacional, que promueve la participación de instituciones y comercios en la prevención del acoso callejero.

¿Qué significa esto para las mujeres? Que podrán identificar las oficinas participantes del Banco Popular como lugares donde solicitar apoyo, recibir orientación y acceder a los mecanismos de atención establecidos por el programa.

El Banco Popular y el INAMU, fortalecen su compromiso con la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la prevención de la violencia contra las mujeres. Gina Carvajal Vega, Gerente General Corporativa del Banco Popular y Carolina Delgado del INAMU firmaron el acuerdo.

“Queremos que nuestras oficinas sean mucho más que lugares donde se brindan servicios financieros. También pueden ser espacios de apoyo, respeto y cercanía para las mujeres. Esta iniciativa refleja nuestra convicción de que una banca verdaderamente comprometida con las personas debe contribuir a construir comunidades más seguras, inclusivas y libres de violencia”, expresó Gina Carvajal Vega, Gerente General Corporativa del Banco Popular.

La incorporación al programa contempla la capacitación y sensibilización del personal, la aplicación de procedimientos de orientación y acompañamiento y la identificación visible de los espacios participantes. Como parte de este proceso, el Banco avanzará en la habilitación de las nueve oficinas previstas para esta primera etapa, conforme se completen las condiciones establecidas junto al INAMU.

Con esta iniciativa, el Banco Popular fortalece su compromiso con la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la prevención de la violencia contra las mujeres, convirtiendo su presencia en las comunidades en una oportunidad adicional de apoyo y bienestar.