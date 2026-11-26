﻿• La carrera, organizada por la Asociación Deportiva Ernesto Collado, reconoció dos décadas de servicio de la Estación de Bomberos a Coronado y comunidades vecinas.

Lilliana Pacheco Monge / redaccion@periodicogente.co.cr

CORONADO. Las calles de Vázquez de Coronado se llenaron de corredores, voluntarios y vecinos el pasado domingo 11 de octubre, durante una carrera dedicada a la Estación de Bomberos de Coronado con motivo de su 20.º aniversario.

Más de 300 corredores participaron en la actividad, que fue organizada por la Asociación Deportiva Ernesto Collado. La jornada estuvo marcada por el esfuerzo deportivo, el compañerismo y las muestras de apoyo de la comunidad hacia el personal de Bomberos.

La Estación de Bomberos señaló que el homenaje representó un reconocimiento a los 20 años de servicio en Coronado y comunidades vecinas. Durante ese tiempo, sus integrantes han atendido emergencias y acompañado a personas y familias en situaciones difíciles.

Solidaridad con los bomberos

La institución también destacó que su trayectoria ha contado con el respaldo de ve-cinos, organizaciones, empresas e instituciones.

Según expresó, los vínculos construidos durante estas dos décadas reflejan la solidaridad y el compromiso de la comunidad con quienes trabajan por su bienestar.

Bomberos de Coronado agradeció a la Asociación Deportiva Ernesto Collado, a los participantes, voluntarios, patrocinadores y vecinos que hicieron posible la actividad.

“Para la institución, la carrera no solo celebró su aniversario, sino también la relación de colaboración que ha mantenido con la comunidad”, destacaron.

La Estación reafirmó su compromiso de continuar preparándose para atender los retos futuros y servir a Coronado y a las comunidades vecinas con dedicación, profesionalismo y vocación.