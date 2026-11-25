• Este llamado se realiza durante estas vacaciones y se extiende todo el año, mediante una campaña de sensibilización titulada: “Recorré Costa Rica y sentí el Pura Vida”.
• Recorrer el país con responsabilidad promueve el desarrollo y progreso turístico de las comunidades.
SAN JOSÉ, Costa Rica. Nuestro país está llena de lugares maravillosos por descubrir y muchas veces las mejores experiencias están más cerca de lo que imaginamos. Con ese mensaje, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lanzó la campaña “Recorré Costa Rica y sentí el Pura Vida”, una invitación dirigida a nacionales y residentes para explorar los atractivos del país y disfrutar de sus riquezas naturales durante todo el año.
La iniciativa busca motivar a las personas a visitar senderos, parques nacionales, áreas silvestres protegidas y reservas naturales, promoviendo experiencias que permitan reconectarse con la naturaleza, compartir en familia y descubrir nuevos destinos.
La propuesta también destaca la importancia del turismo responsable como motor de desarrollo para las comunidades, al generar oportunidades para emprendimientos, pequeños negocios y familias que dependen de esta actividad económica.
“El objetivo de esta campaña consiste en extender una invitación a las personas costarricenses y residentes a convertir las acciones de caminar y de recorrer nuestro país responsablemente, en una forma de redescubrirlo, explorando todas las bellezas naturales que tenemos y con ello promover el turismo en las comunidades”, explicó Viviana Rudín, coordinadora del mercado nacional del ICT.
Como parte de esta iniciativa, la institución compartirá recomendaciones y consejos para disfrutar de los destinos de manera segura y consciente. Entre ellos, visitar únicamente lugares con accesos oficiales, respetar los senderos señalizados, no alimentar a los animales silvestres y recoger los residuos generados durante cada visita.
El ICT también recomienda prepararse adecuadamente antes de cada recorrido y consultar los requisitos de ingreso cuando se visiten parques nacionales.
- Recorra el país como un turista responsable
Recorrer el país es una actividad que pueden realizar personas de todas las edades y para ellos es vital hacerlo de manera responsable. El ICT comparte los siguientes consejos a tomar en cuenta durante estas vacaciones y aplicables para todo el año:
• Siempre ingrese o visite lugares con un acceso de entrada oficial y legal.
• Si viaja en grupo, acuerde puntos de encuentro en caso de separarse.
• Si viaja con personas menores de edad, personas con capacidades reducidas o adultos mayores, manténganse cerca de ellos y por ningún motivo los desatienda.
• Los menores de edad deben estar acompañados por sus padres o un adulto a cargo.
• Lleve suficiente agua y utilice bloqueador solar.
• Asesórese sobre la alimentación, hidratación y cuidados a tomar en cuenta días antes de salir a caminar o recorrer sitios.
• No abandone los senderos señalados.
• No alimente animales, ni se tome fotografías con ellos.
• No se lleve conchas, ni ningún elemento de la naturaleza de los lugares visitados.
• Recoja la basura y los residuos que genera al visitar un sitio turístico.
• Asegurarse de contratar servicios de guías turísticos locales y certificados por el ICT, lo cual puede verificarse en el sitio web www.visitcostarica.com ó al correo tourist.info@info.go.cr o al teléfono 22995800.
• Si va a visitar Parques Nacio-nales, revisar si requiere comprar la entrada en línea con anticipación en el sitio web https://www.sinac.go.cr/ES/resvlinea/Paginas/default.aspx
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