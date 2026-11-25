﻿• Este llamado se realiza durante estas vacaciones y se extiende todo el año, mediante una campaña de sensibilización titulada: “Recorré Costa Rica y sentí el Pura Vida”.

﻿• Recorrer el país con responsabilidad promueve el desarrollo y progreso turístico de las comunidades.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Nuestro país está llena de lugares maravillosos por descubrir y muchas veces las mejores experiencias están más cerca de lo que imaginamos. Con ese mensaje, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lanzó la campaña “Recorré Costa Rica y sentí el Pura Vida”, una invitación dirigida a nacionales y residentes para explorar los atractivos del país y disfrutar de sus riquezas naturales durante todo el año.

La iniciativa busca motivar a las personas a visitar senderos, parques nacionales, áreas silvestres protegidas y reservas naturales, promoviendo experiencias que permitan reconectarse con la naturaleza, compartir en familia y descubrir nuevos destinos.

La propuesta también destaca la importancia del turismo responsable como motor de desarrollo para las comunidades, al generar oportunidades para emprendimientos, pequeños negocios y familias que dependen de esta actividad económica.

“El objetivo de esta campaña consiste en extender una invitación a las personas costarricenses y residentes a convertir las acciones de caminar y de recorrer nuestro país responsablemente, en una forma de redescubrirlo, explorando todas las bellezas naturales que tenemos y con ello promover el turismo en las comunidades”, explicó Viviana Rudín, coordinadora del mercado nacional del ICT.

Como parte de esta iniciativa, la institución compartirá recomendaciones y consejos para disfrutar de los destinos de manera segura y consciente. Entre ellos, visitar únicamente lugares con accesos oficiales, respetar los senderos señalizados, no alimentar a los animales silvestres y recoger los residuos generados durante cada visita.

El ICT también recomienda prepararse adecuadamente antes de cada recorrido y consultar los requisitos de ingreso cuando se visiten parques nacionales.

Recorra el país como un turista responsable

Recorrer el país es una actividad que pueden realizar personas de todas las edades y para ellos es vital hacerlo de manera responsable. El ICT comparte los siguientes consejos a tomar en cuenta durante estas vacaciones y aplicables para todo el año:

• Siempre ingrese o visite lugares con un acceso de entrada oficial y legal.

• Si viaja en grupo, acuerde puntos de encuentro en caso de separarse.

• Si viaja con personas menores de edad, personas con capacidades reducidas o adultos mayores, manténganse cerca de ellos y por ningún motivo los desatienda.

• Los menores de edad deben estar acompañados por sus padres o un adulto a cargo.

• Lleve suficiente agua y utilice bloqueador solar.

• Asesórese sobre la alimentación, hidratación y cuidados a tomar en cuenta días antes de salir a caminar o recorrer sitios.

• No abandone los senderos señalados.

• No alimente animales, ni se tome fotografías con ellos.

• No se lleve conchas, ni ningún elemento de la naturaleza de los lugares visitados.

• Recoja la basura y los residuos que genera al visitar un sitio turístico.

• Asegurarse de contratar servicios de guías turísticos locales y certificados por el ICT, lo cual puede verificarse en el sitio web www.visitcostarica.com ó al correo tourist.info@info.go.cr o al teléfono 22995800.

• Si va a visitar Parques Nacio-nales, revisar si requiere comprar la entrada en línea con anticipación en el sitio web https://www.sinac.go.cr/ES/resvlinea/Paginas/default.aspx

Más información y novedades en las plataformas sociales del ICT: Facebook: Instituto Costarricense de Turismo / Instagram: oficial_ict / TikTok: Inst.Costarricense de Turismo