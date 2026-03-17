INAMU apoya el emprendimiento nacional, 460 MUJERES EMPRENDEDORAS RECIBIERON CAPITAL SEMILLA

FOMUJERES es un fondo no reembolsable que impulsa a las mujeres que ofrecen bienes o servicios, así como a las organizaciones de mujeres que trabajan por sus derechos.

Ivannia Arias Vargas /Profesional Especialista, Unidad de Co,municación

SAN JOSÉ, Costa Rica. El año pasado se consolida como el segundo período histórico con mayor colocación de recursos del programa FOMUJERES, el INAMU entregó más de 1.500 millones de colones en capital semilla a más de 460 de mujeres del territorio nacional, reafirmando el compromiso del Estado costarricense con la autonomía económica de las mujeres, especialmente aquellas que no tienen acceso al sistema financiero tradicional, ni a otros programas de crédito.

El dato lo dio a conocer Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), quien señaló que procurar la autonomía económica de las mujeres es una de las formas para que ellas logren salir del círculo de la violencia, mejoren su calidad de vida y tengan la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida para ellas y sus familias.

“Contar con los recursos para sostener un emprendimiento y desarrollar modelos de negocios es una oportunidad a la que muchas mujeres pueden accesar por medio de FOMUJERES, por eso vamos a seguir apostando a la entrega de este tipo de capital semilla. Durante el 2025 y lo que avanza del 2026, entre las beneficiarias hay mujeres rurales y costeras, muchas de ellas jefas de hogar, trabajadoras informales o sin historial crediticio, que históricamente han quedado excluidas de las oportunidades de financiamiento”, puntualizó la jerarca.

Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

Solo el año pasado, emprendimientos liderados por mujeres relacionados con la agricultura recibieron más de ₡87.000.000, de agroindustria obtuvieron más de ₡135.000.000, en el área textil se destinaron más de ₡539.000.000 y en actividades de servicios se distribuyeron más de ₡569.000.000.

En el período reciente, la colocación de recursos de FOMUJERES se ha mantenido de forma sostenida, alcanzando en promedio montos mensuales cercanos a los ₡150 millones, lo que evidencia una ejecución continua y una alta demanda del programa por parte de las mujeres emprendedoras del país.

Gracias a este esfuerzo, cientos de mujeres han logrado iniciar, sostener o ampliar sus negocios en actividades como pesca artesanal, turismo rural comunitario, agricultura, servicios, artesanías y economía local, generando ingresos propios y fortaleciendo el desarrollo económico de sus comunidades, también, hemos priorizado otorgar recursos a las actividades productivas vinculadas con ciencia y tecnología, y cuidados de personas dependientes.

De cara al 2026, el INAMU reafirma su compromiso de mantener y fortalecer la inversión en FOMUJERES, profundizando el enfoque territorial, el acompañamiento técnico y la articulación interinstitucional, para que más mujeres puedan ejercer su derecho a la autonomía económica y a una vida libre de violencia.

FOMUJERES

El Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES), es un fondo no reembolsable que impulsa a las organizaciones de mujeres que trabajan por sus derechos y a las mujeres que ofrecen bienes o servicios en áreas como belleza, turismo rural, agroindustria, actividades deportivas, fotografía, agricultura, pecuario, textil, artesanía o productos verdes, joyería, bisutería, metalmecánica, mecánica, desarrollo de software, reparación de equipo de cómputo y cuidados de personas dependientes, entre otras.

Para conocer más sobre FOMUJERES y accesar a sus beneficios es necesario ingresar a https://www.inamu.go.cr/es/fomujeres y completar los formularios de diagnóstico y postulación. También desde la aplicación móvil ELA pueden hacerse consultas sobre FOMUJERES, descargar en Google Play y descargar en Apple Store.

FOMUJERES está disponible durante todo el año.