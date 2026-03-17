Presidenta electa recibe credenciales y se convierte en la mandataria número 50 de Costa Rica

• En una ceremonia solemne realizada en el Tribunal Supremo de Elecciones, entregó las credenciales a la presidenta electa, Laura Fernández y sus vicepresidentes y se alistan para asumir funciones el próximo 8 de mayo de 2026.

SAN JOSÉ, Costa Rica. En medio de un acto cargado de simbolismo democrático, la presidenta electa recibió este martes sus credenciales en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), formalizando así su designación como la mandataria número 50 de Costa Rica.

Junto a ella, también recibieron sus credenciales los vicepresidentes electos, Francisco Gamboa y Douglas Soto, quienes formarán parte del próximo gobierno que asumirá funciones el 8 de mayo de 2026.

María Eugenia Venegas Renauld entrega las credenciales oficiales a Laura Fernández Delgado durante el acto protocolario.

La presidenta electa Laura Fernández Delgado recibe sus credenciales junto a Francisco Gamboa Soto, primer vicepresidente, y Douglas Soto Leitón, durante el acto oficial.

La ceremonia, realizada con carácter solemne, reunió a autoridades electorales, representantes de los poderes del Estado, familiares e invitados especiales, quienes fueron testigos de este paso fundamental en el proceso de transición presidencial.

Con la entrega de credenciales, el TSE ratifica oficialmente la voluntad popular expresada en las urnas, habilitando a las nuevas autoridades para asumir sus cargos en la fecha establecida por la Constitución.

Durante el acto, se destacó la importancia de la institucionalidad democrática del país y el respeto al proceso electoral, pilares fundamentales del sistema político costarricense.

A partir de ahora, la presidenta electa y su equipo iniciarán la etapa final de preparación de su gobierno, con miras al inicio de su gestión en los próximos meses.