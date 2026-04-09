INAMU INVITA A PARTICIPAR EN EL RECONOCIMIENTO GALERÍA DE LAS MUJERES

Cualquier persona física o jurídica puede proponer candidaturas a la Galería de las Mujeres.

En su edición 2027, recepción de postulaciones ya está abierta y finaliza el próximo 29 de mayo.

Ivannia Jawnyj Vargas / Profesional Especialista, Unidad de Comunicación INAMU

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), anuncia la apertura de las postulaciones al reconocimiento: Galería de las Mujeres, edición 2027. La Galería de las Mujeres es una galería fotográfica que preserva la obra y los aportes de mujeres destacadas en la historia del país.

Quienes deseen postular nombres de mujeres -vivas o fallecidas- para ingresar a esta importante Galería deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadana costarricense o residente extranjera, siempre y cuando haya residido en el país por lo menos veinticinco años. Haber contribuido al avance y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en el ámbito local, regional o nacional, a través de al menos una de las siguientes acciones: Haber forjado luchas contra las barreras de la discriminación hacia las mujeres, mediante la ruptura y transformación de patrones socio-culturales que permitan avanzar hacia la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, en cualquier ámbito del quehacer nacional. Fortalecer la participación política y ciudadana de las mujeres y los principios democráticos de pluralidad y de convivencia social. Impulsar el desarrollo económico, social y cultural de las mujeres.

Recepción de documentos

Hay dos formas para postular nombres a la Galería de las Mujeres: de manera física o digital. De forma física podrá realizarse entregando los documentos en las oficinas centrales del INAMU ubicadas al costado oeste del Mall San Pedro, Edificio Sigma, primer piso, en el Centro de Documentación, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La otra opción es remitir las postulaciones en formato digital por medio del correo electrónico cgm@inamu.go.cr

La recepción de postulaciones ya está abierta y cierra el próximo 29 de mayo.

Las personas interesadas en participar pueden consultar los requisitos en el portal web de la institución: www.inamu.go.cr, o dirigir sus consultas al correo electrónico: cgm@inamu.go.cr o al teléfono 2527-8452.

Mujeres que forman parte de la Galería de las Mujeres

Las mujeres galardonadas en la última edición del reconocimiento Galería de las Mujeres fueron:

Jorcelyn Sawyers Sawyers conocida como Joycelyn Sawyers Royal. Por su participación para alcanzar el reconocimiento constitucional de Costa Rica como un país pluricultural y multiétnico con la reforma al artículo primero de la Constitución Política. Por su liderazgo político al convertir en ley de la República el proyecto denominado “Día Nacional de la Diversidad Étnica y Lingüística” que busca reconocer el aporte de los diferentes grupos étnicos culturales de Limón.

Por su participación para alcanzar el reconocimiento constitucional de Costa Rica como un país pluricultural y multiétnico con la reforma al artículo primero de la Constitución Política. Por su liderazgo político al convertir en ley de la República el proyecto denominado “Día Nacional de la Diversidad Étnica y Lingüística” que busca reconocer el aporte de los diferentes grupos étnicos culturales de Limón. María Gorgona Gorgona conocida como María Bolandi. Por ser la primera mujer marimbista de Costa Rica, un instrumento musical de gran importancia en la identidad nacional, lo que abona de manera simbólica al reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas. Declarada “Reina matrona de Liberia” por el Colegio Artístico Felipe Pérez e “Hija Predilecta de Liberia” por la Municipalidad de Liberia “Por su aporte a la cultura regional y su trayectoria como exponente de la marimba guanacasteca”. Reconocida por la Cámara de Ganaderos de Liberia: “Por su aporte a la cultura del cantón de Liberia”.

Por ser la primera mujer marimbista de Costa Rica, un instrumento musical de gran importancia en la identidad nacional, lo que abona de manera simbólica al reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas. Declarada “Reina matrona de Liberia” por el Colegio Artístico Felipe Pérez e “Hija Predilecta de Liberia” por la Municipalidad de Liberia “Por su aporte a la cultura regional y su trayectoria como exponente de la marimba guanacasteca”. Reconocida por la Cámara de Ganaderos de Liberia: “Por su aporte a la cultura del cantón de Liberia”. Elizabeth Coto Chinchilla. Por ser la primera mujer incorporada en la rama de ingeniería industrial al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Denominada mujer pionera por el Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos e Industriales recibe una medalla de reconocimiento como primera máster en el tema de la investigación de operaciones. Homenajeada por Correos de Costa Rica debido al impacto que su carrera ha tenido en el aumento comprobado de la incursión de mujeres en el campo de la ingeniería industrial en nuestro país.

Además de ellas, otras mujeres que forman parte de esta Galería son: Rosita Acosta Ramírez, Amelia Barquero Trejos, Corina Rodríguez López, María Eugenia Vargas Solera, Yadira Calvo Fajardo, Emilia Prieto Tugores, Adelaida Chaverri Polini, Victoria Garrón Orozco, Ana Cecilia Hernández Bolaños, María Eugenia Dengo Obregón, Enid Cruz Ramírez, Deidalia Monge Padilla, entre otras.