INDER, MIVAH Y BANHVI FIRMAN CONVENIO PARA IMPULSAR PROYECTOS DE VIVIENDA Y TITULACIÓN EN TERRITORIOS RURALES

La alianza busca optimizar recursos públicos, reducir el rezago habitacional en zonas rurales y garantizar mayor seguridad jurídica y acceso a vivienda digna para familias en condición de vulnerabilidad.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) firmaron un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Interinstitucional, con el objetivo de fortalecer el acceso a soluciones habitacionales y avanzar en procesos de titulación en comunidades rurales del país.

El acuerdo establece las bases para la articulación de competencias, recursos técnicos y financieros, así como la coordinación de acciones orientadas a la identificación, habilitación y eventual financiamiento de terrenos aptos para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en territorios rurales.

El convenio tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable automáticamente por períodos iguales, y permitirá la suscripción de convenios específicos para la ejecución de proyectos concretos, incluyendo iniciativas vinculadas al Plan de Titulación y al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

La Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y presidenta de la Junta Directiva del BANHVI, Grettel Vega Arce, destacó que este convenio representa una alianza estratégica vital para el Sector Vivienda. “Estos esfuerzos interinstitucionales nos permiten optimizar los recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), liberando fondos para una mayor colocación de bonos y, simultáneamente, brindando una solución digna a las familias de nuestras zonas rurales.”

Por su parte, el presidente ejecutivo del Inder, Ricardo Quesada Salas indicó: “Este convenio representa un paso firme para garantizar que más familias rurales puedan acceder a una vivienda digna y a la seguridad jurídica sobre la tierra que habitan. Desde el Inder asumimos con responsabilidad nuestra competencia para poner a disposición terrenos y articular esfuerzos interinstitucionales en beneficio de las comunidades más vulnerables del país”.

El convenio contempla, entre otros alcances, la realización conjunta de proyectos de investigación, capacitación y asesoramiento técnico, así como la coordinación de acciones para la gestión y disposición de terrenos administrados por el Inder que resulten aptos para soluciones habitacionales de interés social.

Las tres instituciones reafirmaron su compromiso con los principios de eficiencia, transparencia y servicio público, así como con la promoción de políticas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias rurales, mediante el acceso a vivienda adecuada, segura y jurídicamente estable.