OLVÍDESE DEL PAPEL QUE GUARDABA EN LA GUANTERA DEL CARRO, EL DERECHO DE CIRCULACIÓN TAMBIÉN SERÁ DIGITAL

Cuando se acerque a pagar el marchamo recuerde actualizar su correo electrónico, si no cuenta con este canal de comunicación, no se preocupe tendrá otras opciones.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Lo que comúnmente conocemos como el Marchamo está compuesto por dos elementos: el sticker y el derecho de circulación, este último es el papel que recibimos todos los años al realizar el pago y que normalmente, guardamos en la guantera del vehículo.

Con la llegada del Marchamo Digital, el sticker se convertirá en un adhesivo mucho más simple, este almacena el VIN y la placa del carro y podrá estar pegado en el parabrisas del carro hasta por 10 años.

Por su parte el derecho de circulación se conservará en formato digital, el documento será remitido al correo electrónico registrado por el cliente, una vez que se realice el pago, por eso es tan importante que verifique o actualice este canal de comunicación, sin embargo, si la persona no tiene correo, no debe preocuparse.

Los usuarios también tendrán la opción de ingresar a la página web del INS www.grupoins.com o la APP INS Móvil, para que puedan descargar el derecho de circulación. El documento podrá portarse de forma digital, la persona propietaria también podrá imprimirlo si así lo desea, de esta manera podrá ser verificado por las autoridades competentes.

El Derecho de Circulación Digital cuenta con elementos que permiten a las autoridades competentes comprobar su autenticidad y validar la información correspondiente.

Importante:

Con la implementación del Marchamo Digital si usted lo pega mal, lo rompe o lo pierde, deberá solicitar una nueva etiqueta en las Sucursales y puntos de servicio del Instituto Nacional de Seguros (INS), estos son los únicos lugares autorizados para esta gestión.