RANKING MERCO LÍDERES 2026, GERENTE DEL BANCO POPULAR CONSOLIDA SU LIDERAZGO ENTRE LOS REFERENTES EMPRESARIALES CON MEJOR REPUTACIÓN DE COSTA RICA

Gina Carvajal Vega se mantiene entre los 100 líderes del país y se ubica en el Top 10 del sector bancario.

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Gerente General Corporativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Gina Carvajal Vega, fue reconocida nuevamente entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación de Costa Rica en MERCO Líderes 2026.

Carvajal se ubicó además en el noveno lugar del sector bancario, consolidándose en el Top 10 de líderes de la industria financiera costarricense. El reconocimiento destaca un liderazgo que acompaña la transformación del Banco Popular, con una gestión enfocada en solidez financiera, innovación, modernización tecnológica, eficiencia, cercanía e inclusión.

La distinción coincide con un año de importantes resultados para la Institución. El Banco Popular alcanzó el segundo lugar entre las entidades bancarias con mejor reputación de Costa Rica en MERCO Empresas 2026, fortaleciendo su posicionamiento dentro del sistema financiero nacional.

Gina Carvajal Vega, Gerente General Corporativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

A este reconocimiento reputacional se suma la fortaleza financiera del Banco. Moody’s Local Costa Rica ratificó en 2026 sus calificaciones con perspectiva Estable, destacando su robusta capitalización, importante participación de mercado y sólida base de depósitos. A junio de 2026, la suficiencia patrimonial alcanzó 21,9%, por encima del promedio del sistema financiero nacional.

“Recibo este reconocimiento con mucha gratitud, pero sobre todo como un reconocimiento al trabajo de miles de personas que todos los días hacen posible el Banco Popular. Hemos trabajado intensamente para construir una institución cada vez más sólida, moderna y cercana. Esa fortaleza nos permite innovar, crecer y generar más oportunidades para las personas, las empresas y las comunidades, manteniendo siempre nuestro compromiso con el desarrollo de Costa Rica”, expresó Carvajal.

MERCO Líderes es uno de los principales monitores de reputación empresarial del país y reconoce a los líderes con mayor reputación de Costa Rica.

Para el Banco Popular, este nuevo reconocimiento refleja un modelo de liderazgo que convierte la confianza en resultados y la fortaleza financiera en oportunidades, al tiempo que impulsa una institución más moderna, eficiente y cercana.