SALUD LLAMA A FORTALECER LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES ANTE EL AUMENTO DE CASOS EN EL PAÍS

• Las provincias con mayor tasa de incidencia fueron San José, con 449,74 casos por cada 100.000 habitantes; Limón, con 302,59; y Cartago, con 284,47.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Vivir con diabetes implica mucho más que controlar los niveles de glucosa. Cada día, las personas que tienen esta enfermedad deben cuidar su alimentación, cumplir con sus tratamientos y adaptar sus rutinas, desafíos que pueden generar cansancio y preocupación. Por ello, la comprensión y el acompañamiento son fundamentales para mejorar su bienestar y calidad de vida.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Ministerio de Salud hace un llamado a fortalecer la prevención, promover el diagnóstico oportuno y generar conciencia sobre los retos que enfrentan las personas que viven con esta enfermedad.

“La diabetes representa un desafío para la salud y la vida cotidiana de miles de personas. Desde el Ministerio de Salud fortalecemos la prevención, la vigilancia epidemiológica y la promoción de estilos de vida saludables, brindando información que permita a la población tomar decisiones para proteger su salud. La atención de las enfermedades crónicas es parte de las 10 prioridades estratégicas del Sector Salud, con el objetivo de avanzar hacia una atención integral y centrada en las necesidades de las personas”, señaló el ministro de Salud, Dr. Alexander Sánchez Cabo.

De acuerdo con datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, durante el 2025 se notificaron 17.276 casos de diabetes, un aumento del 28,62% respecto al 2024, cuando se reportaron 13.431.

Dr. Alexander Sánchez Cabo, Ministro de Salud.

Las provincias con mayor tasa de incidencia fueron San José, con 449,74 casos por cada 100.000 habitantes; Limón, con 302,59; y Cartago, con 284,47.

El grupo de edad de 60 a 64 años concentró el 12,97% de los casos. Asimismo, se notificaron 9.653 casos en mujeres y 7.276 en hombres.

La tendencia al aumento se mantiene durante el 2026. Según datos preliminares, a la semana epidemiológica 42, correspondiente al periodo del 18 al 24 de octubre, se han diagnosticado 16.758 nuevos casos, un promedio de 56 personas por día.

En cuanto a la mortalidad, durante el 2025 se registraron 2.344 defunciones asociadas a la diabetes, un aumento del 6,3% respecto al 2024, cuando se contabilizaron 2.205 fallecimientos. Del total de decesos, 1.194 correspondieron a mujeres y 1.150 a hombres. Estas cifras refuerzan la importancia de fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y atención integral de esta enfermedad.

Pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia

Adoptar hábitos saludables contribuye a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y prevenir complicaciones. Por ello, el Ministerio de Salud recomienda:

Reducir el consumo de azúcar.

Evitar las bebidas azucaradas: Sustituir los refrescos, jugos envasados y aguas saborizadas por agua natural.

Preferir alimentos preparados en casa, aumentar el consumo de frutas y vegetales y moderar las harinas refinadas.

Realizar al menos 30 minutos de actividad física, cuatro veces por semana.

Mantener una adecuada hidratación.

Acudir a los servicios de salud para realizarse controles periódicos, especialmente si existen factores de riesgo.

“Prevenir la diabetes y detectarla a tiempo puede marcar una gran diferencia. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de incorporar pequeños hábitos que protejan nuestra salud. También es importante reconocer señales como sed excesiva, hambre constante, cansancio persistente, aumento de la frecuencia urinaria o visión borrosa, y acudir oportunamente a los servicios de salud”, señaló la Dra. Jennyffer González, directora de Vigilancia de la Salud.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento en la cantidad de azúcar en la sangre, los tipos más frecuentes son: diabetes gestacional, que se presenta durante el embarazo, diabetes mellitus tipo uno, cuando el páncreas produce poca o ninguna insulina y diabetes mellitus tipo dos, la cual es la más común y se da cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina.

El aumento de casos evidencia la importancia de actuar desde la prevención. El Ministerio de Salud continuará impulsando acciones de promoción de la salud y fortaleciendo su rectoría, como parte de las 10 prioridades estratégicas del Sector Salud.