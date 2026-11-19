Agencia Federal ofreció colaboración en la investigación del homicidio del periodista Camilo Rodríguez.

WASHINGTON D. C., Estados Unidos. El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, se encuentra en Washington D. C., Estados Unidos, donde desarrolla una agenda de trabajo con representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), como parte de los esfuerzos de cooperación y articulación entre ambas instituciones en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional.

El acercamiento permite fortalecer los canales de coordinación y explorar el apoyo que pueda resultar pertinente para el desarrollo de las diligencias investigativas, bajo la dirección del Ministerio Público y conforme a la legislación costarricense.

La visita del Fiscal General también contempla actividades orientadas a dar continuidad al trabajo conjunto que mantienen Costa Rica y Estados Unidos en materia de investigación y persecución de estructuras criminales, particularmente aquellas vinculadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

La visita del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, en Washington D. C., Estados Unidos, contempla actividades orientadas a dar continuidad al trabajo conjunto que mantienen ambos países en materia de investigación y persecución de estructuras criminales.

En el marco de estos encuentros, la DEA manifestó su disposición de colaborar con el Ministerio Público de Costa Rica en la investigación por el homicidio del periodista Camilo Rodríguez, ofrecimiento que se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional entre ambas instituciones.

El Ministerio Público reafirma la importancia de la cooperación internacional para enfrentar fenómenos criminales que trascienden las fronteras y fortalecer las capacidades institucionales para investigar y perseguir el delito.