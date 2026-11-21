Foro regional reúne a mujeres, instituciones y organizaciones.

Lideresas e instituciones fortalecen acciones contra la violencia hacia las mujeres

ALAJUELA, Costa Rica. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), mediante el Departamento Regional Central Occidente, realizó el encuentro regional: Foro una red por una vida libre de violencia. El evento contó con la participación de lideresas comunales, organizaciones de mujeres, gobiernos locales y representantes de diversas instituciones públicas. La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cita fue en el Museo Juan Santamaría, en Alajuela.

El encuentro permitió compartir con la comunidad y con el funcionariado público de la región, información sobre los servicios, programas y acciones que impulsa el INAMU para la promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia, así como fortalecer la articulación entre actores estratégicos comprometidos con la construcción de comunidades más seguras e igualitarias.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con los servicios de atención para mujeres en situación de violencia, las oportunidades de capacitación y formación, el programa FOMUJERES, las iniciativas de buenas prácticas laborales para la igualdad y los avances en el proceso de formulación de una política integrada para la igualdad y la no violencia contra las mujeres.

“La violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que demanda acciones concretas y articuladas. Espacios como este encuentro nos permiten acercar información, fortalecer alianzas y reafirmar el compromiso de las instituciones y las comunidades con la construcción de una sociedad donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y ejercer plenamente sus derechos”, señaló Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del INAMU.