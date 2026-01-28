SAN JOSÉ, Costa Rica. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informa a la ciudadanía que a partir del 1.° de julio del 2026, las monedas de ₡5, ₡10 y ₡25 del diseño anterior perderán su valor como medio de pago, por lo que dejarán de ser válidas en transacciones comerciales.



Las personas que posean estas monedas podrán canjearlas o depositarlas en las diferentes oficinas de los intermediarios financieros del país (bancos comerciales, cooperativas, mutuales y otros).



Las viejas monedas de ₡10 y ₡25 serán retiradas de circulación para ser sustituidas por las nuevas monedas del nuevo cono monetario.



Para acompañar este proceso de reemplazo de monedas el Banco Central ya puso en circulación 28 millones de nuevas monedas de ₡10, y 10 millones de nuevas monedas de ₡25. Además, el BCCR tiene en custodia 115 millones de monedas de 10 colones y 127 millones de monedas de 25 colones, que estará colocando en circulación según sea necesario.



Para el caso de la moneda de ₡5, su retiro será total, ya que desde el 7 de octubre del 2019 el BCCR anunció que dejaría de acuñarla a partir del 1.° de enero del 2020 debido a que su costo de fabricación superaba su valor facial.



Esta medida dejará a la nueva moneda de ₡10 como la denominación más pequeña del nuevo cono monetario a partir de julio entrante.