SAN JOSÉ, Costa Rica. El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), impulsa el descongelamiento salarial como un paso clave para defender a las familias trabajadoras, fortalecer las instituciones y recuperar la confianza en la democracia.

Costa Rica necesita un rumbo claro y liderazgo comprometido con quienes sostienen el país con su trabajo. Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, ha sido enfático en que el congelamiento salarial ha golpeado duramente a las familias trabajadoras y ha debilitado instituciones fundamentales para el desarrollo nacional.

Ramos plantea como una de sus primeras medidas el descongelamiento de los salarios del sector público, siempre con responsabilidad fiscal, reconociendo el esfuerzo de miles de servidoras y servidores públicos, especialmente quienes dieron la cara durante la pandemia. Para él, respetar los acuerdos, la legalidad y la dignidad del trabajo es estar del lado correcto de la historia.

Su propuesta forma parte de una visión integral que incluye justicia salarial, alivio crediticio, fortalecimiento de la seguridad, la educación y la infraestructura nacional. Una política de salarios reales crecientes no solo es justa, sino estratégica: dinamiza la economía, fortalece la demanda interna y reduce la desigualdad.

Álvaro Ramos cree firmemente que el empleo público no es el problema, sino parte esencial de la solución. Votar por Álvaro Ramos es apostar por instituciones sólidas, por el respeto al trabajo y por un país más justo, con oportunidades para todas y todos.