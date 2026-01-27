• Recursos para 176 plazas en el OIJ y 99 en el Ministerio Público ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa

• Hacienda mantiene los fondos en condición de no ejecución, pese a su carácter esencial para la seguridad ciudadana

SAN JOSÉ, Costa Rica.Con el fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad y garantizar la seguridad de la población costarricense, la Corte Plena del Poder Judicial acordó solicitar una nueva reunión al Ministerio de Hacienda, a fin de insistir en el giro de recursos previamente aprobados por la Asamblea Legislativa para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

Los recursos, incorporados al Presupuesto Ordinario 2026 del Poder Judicial por un monto total de ₡8.688 millones, permitirían financiar 176 plazas en el OIJ y 99 plazas en el Ministerio Público, correspondientes a fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo, indispensables para enfrentar la creciente complejidad de la criminalidad que afecta al país.

Pese a tratarse de recursos presupuestados y avalados por la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda se ha negado a incluirlos en la programación financiera, manteniéndolos en estado de no ejecución, lo que limita de forma directa la capacidad institucional para responder a la inseguridad ciudadana.

En un oficio remitido al jerarca de Hacienda el pasado 13 de enero, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, fue enfático al advertir sobre las consecuencias de esta decisión:

“La decisión adoptada genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, en su esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones, que afectan gravemente la vida cotidiana de la ciudadanía”, señaló Aguirre Gómez.

En ese mismo documento se indicó que el Fiscal General de la República ha advertido que la insuficiencia de talento humano limita la capacidad institucional para cumplir con los plazos procesales establecidos en la legislación penal, lo que incrementa el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado.

En cuanto al impacto para el OIJ el director general en ejercicio, Michel Soto Rojas, reiteró que las plazas aprobadas en la Ley de Presupuesto Ordinario 2026 estaban orientadas a la puesta en operación y fortalecimiento de sedes estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como al refuerzo de las labores de custodia de personas detenidas en todo el territorio nacional.

Estas sedes —enfatizó— no constituyen simples puntos administrativos, sino zonas territoriales estratégicas altamente expuestas a dinámicas criminales complejas, caracterizadas por estructuras organizadas, movilidad transnacional, control de rutas, violencia instrumental y asentamientos operativos, lo que demanda una respuesta institucional inmediata, permanente y especializada.

Pese a los argumentos expuestos, el Ministerio de Hacienda reiteró su negativa mediante oficio del 19 de enero, firmado por el ministro Rudolf Lücke, en el cual se comunicó que los recursos no serían incorporados a la programación financiera del primer trimestre de 2026, al provenir de rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública.

Ante este escenario, la Corte Plena hizo énfasis en la urgencia de que se giren los recursos y acordó volver a plantear el tema ante el Ministerio de Hacienda, subrayando que el Poder Judicial ha venido implementando acciones concretas para agilizar procesos penales, reducir el rezago judicial y combatir la delincuencia, como lo evidencian los operativos diarios del OIJ y la labor del Ministerio Público en causas complejas y de alto interés público.

Sin embargo, el Poder Judicial reitera que la seguridad de las y los costarricenses no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros necesarios, especialmente cuando estos ya fueron analizados, aprobados y avalados por la Asamblea Legislativa. Combatir la inseguridad requiere coherencia institucional y el respeto a las decisiones adoptadas por los Poderes del Estado.