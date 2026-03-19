Avanza construcción de la Marca Cantón Tibás

• Autoridades impulsan proceso participativo con sectores locales para definir la identidad del cantón

José Luis Cojal Estrada / Periódico Gente

SAN JUAN, Tibás. Este jueves 19 de marzo dio inicio el Taller de Definición de la Marca Cantón, una iniciativa que busca construir, de forma participativa, la identidad que representará a Tibás.

La llamada “marca cantón” pretende reflejar la personalidad, valores y características que distinguen al cantón, fortaleciendo el sentido de pertenencia y proyectando una imagen sólida ante visitantes e inversionistas.

El alcalde de Tibás, Alejandro Alvarado, destacó la importancia de integrar a los distintos sectores en este proceso, especialmente al sector empresarial. “Queremos crear la marca cantón en conjunto, como un esfuerzo de equipo. Por eso hemos programado 10 talleres participativos en todos los distritos, para que la comunidad sea parte activa de esta construcción”, señaló.

Según explicó el jerarca, el proceso culminará en julio, en el marco del 112 aniversario del cantón, cuando se presentará oficialmente la marca ciudad. Además, se desarrollarán herramientas complementarias como una página web y un directorio comercial, con el objetivo de promover la actividad económica y visibilizar a los emprendimientos locales.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Tibás busca no solo definir una imagen representativa, sino también impulsar el desarrollo económico, turístico y cultural del cantón.