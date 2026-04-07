Tibás impulsa modernización histórica con nueva Ley de Patentes

• El alcalde, Alejandro Alvarado, informa que el proyecto busca agilizar trámites, apoyar a emprendedores y actualizar una normativa vigente desde 2006

Lilliana Pacheco Monge / Periódico Gente

TIBÁS. El alcalde de Tibás, Alejandro Alvarado, en conjunto con el Concejo Municipal, presentó ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica el proyecto de la nueva Ley de Licencias Comerciales del cantón, con el objetivo de dinamizar la economía local y responder a las necesidades actuales del comercio.

La iniciativa pretende sustituir una normativa que se mantiene sin cambios desde 2006 y que, según autoridades locales, ya no responde a la realidad de los negocios ni a la dinámica económica actual.

El proyecto recibió el respaldo total de los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, lo que abre el camino para una pronta discusión y eventual aprobación.

Más agilidad y apoyo para emprender

Entre los principales cambios que propone la nueva legislación destacan la simplificación de trámites y beneficios directos para el sector empresarial.

Ahora, las licencias comerciales serían gestionadas directamente por el Departamento de Patentes, eliminando procesos más extensos y reduciendo los tiempos de espera. Además, se contemplan incentivos fiscales para empresas con buenas prácticas ambientales, así como un impulso concreto a nuevos emprendimientos.

Las micro y pequeñas empresas que tramiten su primera licencia podrán acceder a un 50% de descuento en el impuesto trimestral durante su primer año, mientras que también se introduce la figura de licencias provisionales para facilitar la apertura de negocios mientras concluyen los trámites definitivos.

Recientemente el alcalde de Tibás, Alejandro Alvarado se reunió con varios empresarios del cantón para dar a conocer los adelantos de la Marca Cantón.

Trabajo conjunto por el desarrollo local

La propuesta es el resultado de un trabajo articulado entre el gobierno local, el Concejo Municipal, equipos técnicos y representantes del sector productivo del cantón.

“Esta iniciativa busca modernizar el cantón y brindar oportunidades reales a quienes desean emprender o fortalecer sus negocios. Queremos un Tibás más ágil, competitivo y sostenible”, señaló el alcalde Alejandro Alvarado.

El avance de este proyecto representa una apuesta por el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de los tibaseños.

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