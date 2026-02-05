SAN JOSÉ, Costa Rica. Con el objetivo de acompañar a las familias en uno de los momentos de mayor carga económica del año, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal refuerza su compromiso de brindar alternativas ágiles, accesibles y pensadas para apoyar el bienestar y la educación de las personas.

Para esta temporada de ingreso a clases, la entidad pone a disposición créditos especiales, seguros estudiantiles y atractivos descuentos, diseñados para facilitar la preparación del nuevo ciclo lectivo.

APOYO INMEDIATO Y FLEXIBLE

El Banco Popular mantiene disponible su Crédito para Gastos de Educación, una opción creada para quienes necesitan financiar desde útiles escolares hasta estudios universitarios.

Entre sus principales ventajas destacan:

Financiamiento en colones.

Monto máximo de hasta ¢12,5 millones dependiendo del segmento.

Tasa fija por dos años

Cuotas desde ¢17,525 mensuales por millón (más pólizas).

Plazos de hasta 108 meses.

Trámite ágil, con pocos requisitos.

Puede solicitarse con fiador, sin fiador o garantía hipotecaria dependiendo del monto y condiciones del cliente.

Posibilidad de desembolsos por tractos, ideal para pagos universitarios periódicos de acuerdo con el plan de inversión y condiciones del cliente.

Este crédito permite cubrir uniformes, libros, matrícula, mensualidades, equipo de cómputo, cursos abiertos o de especialización y otros gastos educativos. Solo se requiere una factura proforma que detalle el costo total del estudio o necesidad a financiar relacionada con educación.

“En el Banco Popular reconocemos que el bienestar de las familias y el acceso a la educación son motores del desarrollo del país. Con este crédito queremos abrir oportunidades reales para que más personas puedan cumplir sus metas educativas con confianza, agilidad y condiciones justas”, destacó Patricia Durán, directora de Productos de la Entidad.

TRANQUILIDAD PARA TODO EL AÑO

Por otra parte, a través de Popular Seguros, el Banco pone a disposición el Seguro Autoexpedible para Estudiantes, una alternativa económica y de fácil adquisición que protege a estudiantes de cualquier edad, dentro y fuera del centro educativo, las 24 horas del día.

Al ser autoexpedible, este seguro se puede adquirir en línea a través del sitio www.popularseguros.com, el WhatsApp 8815-0782 o en todas las oficinas comerciales del Banco Popular.

La póliza es en colones y mantiene precios muy accesibles que van desde los ¢7.950 anuales en adelante, monto que puede ser deducido de la cuenta de ahorro o tarjeta de crédito directamente.

El Seguro Autoexpedible para Estudiantes incluye coberturas como gastos médicos e incapacidad total y/o parcial por accidente, cubre a los estudiantes en el ejercicio de sus prácticas profesionales, así como muerte accidental. Por otra parte, ofrece asistencias adicionales como referencia de tutores escolares, nutricionista, pedagogía o psicología, así como medicina virtual.

BENEFICIOS PARA ENTRADA A CLASES

El Banco mantiene convenios con comercios afiliados que ofrecen descuentos de hasta un 20% al pagar tarjetas de Débito o Crédito del Banco Popular.

Además, los clientes que utilizan Tarjeta de Crédito del Banco pueden aprovechar los programas de Puntos, BP Minicuotas y BP Tasa Cero para realizar sus compras con la mayor facilidad.

Los beneficios aplican desde compra de útiles escolares, exámenes médicos hasta equipos tecnológicos, entre otros. Todas las ventajas pueden conocerse a través de la aplicación BP Promociones disponible en las tiendas App Store, Google Play y AppGallery, directamente accesible desde el app Banca Móvil BPDC o en el sitio de la Entidad.