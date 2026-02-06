A• nuncia gira nacional para construir prioridades legislativas desde la escucha ciudadana en las siete provincias del país.

SAN JOSÉ, Costa Rica. La diputada electa Claudia Dobles propuso la construcción de una agenda común del bloque de oposición, orientada a dar respuesta a los principales problemas que la ciudadanía expresó durante la campaña electoral, y anunció el inicio de una gira nacional por las siete provincias para definir, desde la escucha directa, las prioridades legislativas de esta nueva etapa.

Dobles explicó que esta agenda debe concentrarse en temas clave como seguridad, educación, listas de espera en salud, costo de la vida y competitividad del país, con el objetivo de fortalecer la generación de empleo y mejorar las condiciones de vida de las personas. Indicó que la propuesta parte de lo escuchado durante la campaña y de los acuerdos firmados en ese proceso, como base para avanzar en coincidencias legislativas.

“Costa Rica habló con claridad en las urnas y también en cada conversación que tuvimos durante la campaña. Hoy el reto es transformar esas preocupaciones en una agenda legislativa común que le resuelva a la gente”, afirmó la diputada electa.

Como parte de este esfuerzo, Dobles señaló que ya sostuvo un primer acercamiento con Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana, y con Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional, para explorar puntos de coincidencia desde la oposición. Asimismo, indicó que está a la espera de la designación de la jefatura de fracción del Frente Amplio para sostener una conversación con esa bancada.

Claudia Dobles, diputada electa 2026-2030.

La diputada electa subrayó que este proceso no se limita al ámbito parlamentario. Por ello, anunció la gira “Jornadas de escucha con Claudia”, que iniciará este mismo mes y recorrerá las siete provincias del país. La iniciativa incluye encuentros con comunidades, organizaciones sociales, sectores productivos, mujeres y personas jóvenes, con el fin de convertir sus preocupaciones en prioridades legislativas concretas.

Dobles afirmó que ejercerá una oposición propositiva, responsable y firme, basada en la cercanía con la gente y en el trabajo por quienes han sido más postergados, al tiempo que será contundente y vigilante frente a abusos de poder y políticas que cierren oportunidades o profundicen desigualdades.

“La política no puede seguir encerrada en acuerdos entre pocos. Primero escuchar, luego responder. Ese será el método para construir una agenda útil y compartida”, señaló.

La diputada electa enfatizó que su trabajo legislativo no responderá a una lógica provincial, sino a una responsabilidad nacional con todo Costa Rica, y que representar intereses nacionales exige presencia territorial y contacto directo con la realidad del país.

Finalmente, Dobles reiteró que el país enfrenta retos complejos y urgentes, y que ninguna fracción tiene todas las respuestas. “Aquí empieza una nueva etapa: más humildad, más escucha y mucho trabajo. Costa Rica merece una oposición seria, capaz de construir acuerdos para resolver y de vigilar con firmeza cuando sea necesario”, concluyó.