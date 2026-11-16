• Entre las opciones disponibles en el mercado destacan los temporizadores automáticos, sistemas de riego por goteo, aspersores ajustables y mangueras de alta eficiencia, todos diseñados para mejorar la eficiencia hídrica.

Paola Chanto / paola.chanto@pitchcr.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. Ante los racionamientos de agua registrados en distintas comunidades del país y la necesidad de hacer un uso más eficiente de este recurso, el riego inteligente se posiciona como una alternativa práctica y sostenible para el mantenimiento de jardines. Esta tendencia combina tecnología accesible con buenas prácticas, permitiendo cuidar las plantas mientras se reduce el desperdicio de agua.

El riego inteligente consiste en utilizar herramientas que regulan automáticamente la cantidad y frecuencia del agua según las necesidades reales del jardín. Entre las opciones disponibles en el mercado destacan los temporizadores automáticos, sistemas de riego por goteo, aspersores ajustables y mangueras de alta eficiencia, todos diseñados para mejorar la eficiencia hídrica.

Los kits de riego por goteo permiten, por ejemplo, dirigir el agua directamente a las raíces, reduciendo la evaporación y favoreciendo el crecimiento saludable de las plantas al mismo tiempo que generan una distribución del líquido de manera controlada y lenta para ahorrar. Por su parte, los programadores digitales facilitan la automatización del riego en horarios específicos, adaptándose a distintos tipos de jardín y condiciones climáticas de manera tal que usted pueda despreocuparse y obtener mejor rendimiento.

“Las variedades de riego inteligente permiten ajustar la cantidad de agua según las necesidades reales de las plantas, evitando tanto el desperdicio como el riego excesivo. Este tipo de soluciones facilita que los hogares mantengan jardines saludables mientras hacen un uso más eficiente de un recurso cada vez más valioso”, señaló Angélica Zamora, Asesora del Hogar de EPA.

Consejos para un consumo responsable de agua en el jardín

A continuación, algunas recomendaciones para cuidar el jardín de forma responsable y sostenible:

Riegue en horas de menor evaporación, como temprano en la mañana o al atardecer. En estos contextos, el riego automatizado será su mejor aliado.

Utilice sistemas de riego por goteo para dirigir el agua directamente a las raíces y lograr un consumo de agua más eficiente y controlado.

Revise periódicamente mangueras y conexiones para evitar fugas.

Incorpore sensores de humedad que ajusten el riego según las condiciones del suelo.

Elija plantas adaptadas al clima local que requieran menos agua.

Adoptar soluciones de riego inteligente contribuye al ahorro de agua y mejora la salud de los jardines, promoviendo un estilo de vida más consciente y responsable con el ambiente.