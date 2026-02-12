• El nuevo NAF, ubicado en la sede central del INA en La Uruca, brindará acompañamiento en trámites tributarios, contables y financieros a emprendedores, profesionales independientes y pequeñas empresas de todo el país.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Universidad Fidélitas inauguraron su primer Núcleo de Asistencia Fiscal (NAF), un servicio técnico gratuito que busca apoyar a quienes no pueden costear consultoría especializada pero necesitan orientación para cumplir con sus obligaciones como contribuyentes.

La iniciativa funcionará en la sede del INA en La Uruca y permitirá a emprendedores y mipymes acceder a asesorías tanto presenciales como virtuales. El acompañamiento estará a cargo de profesores y estudiantes avanzados de la carrera de Contaduría Pública de Fidélitas.

Desde la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE) del INA destacaron que este esfuerzo impulsa la formalización, evita errores costosos y fortalece la competitividad de los negocios.

Las citas pueden solicitarse de forma gratuita en: https://calendly.com/naf2024virtual/