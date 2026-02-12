jueves, febrero 12
INA y Universidad Fidélitas inauguran primer Núcleo de Asistencia Fiscal gratuito para mipymes

by Redaccion Periodico Gente

El nuevo NAF, ubicado en la sede central del INA en La Uruca, brindará acompañamiento en trámites tributarios, contables y financieros a emprendedores, profesionales independientes y pequeñas empresas de todo el país.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Universidad Fidélitas inauguraron su primer Núcleo de Asistencia Fiscal (NAF), un servicio técnico gratuito que busca apoyar a quienes no pueden costear consultoría especializada pero necesitan orientación para cumplir con sus obligaciones como contribuyentes.

La iniciativa funcionará en la sede del INA en La Uruca y permitirá a emprendedores y mipymes acceder a asesorías tanto presenciales como virtuales. El acompañamiento estará a cargo de profesores y estudiantes avanzados de la carrera de Contaduría Pública de Fidélitas.

Desde la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE) del INA destacaron que este esfuerzo impulsa la formalización, evita errores costosos y fortalece la competitividad de los negocios.

Las citas pueden solicitarse de forma gratuita en: https://calendly.com/naf2024virtual/

