Se realizó una fiscalización en restaurantes ubicados en plazas de comidas, conocidas como mercados gastronómicos, para analizar la información sobre los precios disponibles en los menús.

Se visitaron 87 comercios en 12 mercados gastronómicos ubicados en el Gran Área Metropolitana.

59% de los comercios fiscalizados incumplieron con la información al consumidor.

SAN JOSÉ, Costa Rica. En una fecha como el Día del Amor y la Amistad, donde las visitas a los restaurantes aumenta, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), da a conocer los resultados de una fiscalización en restaurantes ubicados en mercados gastronómicos de la Gran Área Metropolitana, con el objetivo de verificar que los comercios informen de forma clara y veraz, los precios en el menú, la rotulación o cualquier otro medio disponible en el punto de venta, así como la verificación de dichos precios en la factura o comprobante de compra que se entrega al consumidor.

La fiscalización realizada, abarcó un total de 87 comercios, distribuidos de la siguiente manera:

Durante las visitas, el MEIC, verificó que los comercios informaran el precio final de los productos, incluyendo todos los impuestos, las cargas, o comisiones cuando correspondan, de acuerdo con lo establecido con los artículos 34 inciso b) de la Ley N°7472, así como 34 y 36 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N°37899-MEIC.

De los 87 comercios fiscalizados, el 41% (36 comercios) cumplieron con la normativa fiscalizada, mientras que el 59% (51 comercios) presentaron uno o más incumplimientos.

Los incumplimientos encontrados, evidencian falta de claridad y veracidad en la información proporcionada al consumidor, lo que podría inducirlo a error o engaño al momento de tomar la decisión de compra. En el siguiente gráfico se observan los incumplimientos detectados durante la fiscalización:

Como se observa en el grafico anterior, de los 51 comercios que presentaron incumplimientos, 19 no informaban al consumidor el precio final de las bebidas ofrecidas en el punto de venta.

Adicionalmente, se detectó que 12 comercios no informaban el precio de algunos de sus productos, como bebidas, snacks o platillos, lo que constituye un incumplimiento al deber de información que todo comerciante tiene.

En este sentido, la responsabilidad de informar el precio recae sobre el comerciante y no puede ser transferida al consumidor, quien no debe tener que consultar por el costo del producto que desea adquirir.

En relación con la obligación de informar el precio final de los productos ofrecidos, es decir, incluyendo impuestos, cargos o comisiones cuando corresponda, se identificó que 11 comercios incumplían con esta información, empleando en sus menús expresiones como “precio + impuestos”, “10% de servicio no incluido” y otras similares.

Esta práctica constituye una distorsión de mercado, ya que puede inducir al consumidor a error o engaño al momento de tomar su decisión de consumo.

Otro hallazgo relevante fue que 9 comercios no entregaban factura ni comprobante de compra al consumidor, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 34, inciso ñ), de la Ley N°7472. La factura o comprobante de compra es fundamental para que el consumidor pueda verificar los productos adquiridos y el precio efectivamente cobrado.

Finalmente, se identificó un comercio que no informaba ninguno de los precios de los productos ofrecidos en su menú.

Ante los incumplimientos detectados, se previno a los comercios para que corrigieran las irregularidades en un plazo de 10 días hábiles, de conformidad con el artículo 135 bis del Decreto Ejecutivo N°37899- MEIC .

De los 51 comercios prevenidos, 29 cumplieron con lo solicitado, 20 no respondieron, un comercio respondió sin cumplir cabalidad con lo requerido y un caso fue archivado debido al cierre definitivo de sus operaciones. En consecuencia, se procedió a denunciar ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), a los 21 puntos de venta que no cumplieron con lo prevenido.

El MEIC le recuerda a los consumidores que está habilitada la línea gratuita 800-CONSUMO de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00

p.m. para realizar consultas. En el caso de una denuncia puede presentarse de manera gratuita y virtual, por medio de:

https://www.meic.go.cr/tramites-y-servicios/denuncias-consumidor/