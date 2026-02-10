• La universidad advierte que prohibir sin acompañamiento adulto es insuficiente. Proyectos de ley en Costa Rica y España buscan frenar el acceso temprano, mientras especialistas piden educación y supervisión.

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) lanzó una advertencia sobre los riesgos del uso temprano y sin supervisión de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, en momentos en que tanto Costa Rica como España impulsan iniciativas legislativas para limitar el acceso de menores a estas plataformas.

La psicóloga y coordinadora de la Comisión Institucional de Salud Mental de la UNED, Marianela Viales Sosa, se pronunció luego de que España anunciara la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años.

En Costa Rica, mientras tanto, se analiza un proyecto que impediría la apertura de cuentas a menores de 14 años y obligaría a contar con autorización parental en el caso de adolescentes. Las propuestas surgen ante la creciente exposición de la niñez a contenidos violentos, sexualizados o altamente adictivos, además del peligro de acoso digital y pedofilia.

Viales explicó que múltiples estudios evidencian que el cerebro infantil no está preparado para procesar muchos de los estímulos presentes en redes sociales, y que el contacto con material inapropiado puede afectar el bienestar integral.

“La identidad infantil se construye principalmente a través del juego, la interacción directa con otras personas y la experiencia con el entorno, y no mediante la aprobación en un mundo digital”, afirmó.

La experta añadió que el uso excesivo puede impactar habilidades clave como la tolerancia, el autocontrol, el pensamiento crítico y el manejo de las emociones.

No solo prohibir

Para la UNED, vetar el acceso sin orientación no resuelve el problema. Por ello, plantean una serie de recomendaciones:

• Acompañamiento activo de personas adultas, con diálogo, supervisión y ejemplo.

• Espacios alternativos de socialización, como deporte, arte y convivencia presencial.

• Educación digital temprana, que fortalezca pensamiento crítico y prevención de riesgos.

• Regulación integral, que combine límites de edad con campañas educativas y herramientas tecnológicas seguras.

• Prevención de riesgos específicos, como la exposición a violencia, sexualización y explotación.

Finalmente, Viales insistió en que la participación cercana de madres, padres y responsables es determinante para promover vínculos afectivos sanos.

“El verdadero desafío no es únicamente decidir si se permite o no el uso de redes, sino acompañar a la niñez en un entorno digital que avREDES SOCIALES NINOSanza agresivamente”, concluyó.