COSTA RICA MARCA UN HITO EN CENTROAMÉRICA CON LA PRIMERA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN TERCERIZADA

•Las instituciones de salud pueden acceder a servicios de esterilización de alto nivel sin tener que desarrollar o ampliar su propia central.

Carolina Méndez Díaz, Periodista & Relaciones Públicas

SAN JOSÉ, Costa Rica. Costa Rica inaugura la primera Central de Servicios Tercerizados de Esterilización, introduciendo en Centroamérica un modelo innovador y especializado para la gestión integral del lavado, desinfección, esterilización y trazabilidad de dispositivos médicos e instrumental quirúrgico, elevando los estándares de calidad, seguridad y eficiencia en la atención en salud.

Este centro ha sido diseñado para brindar servicios de esterilización a clínicas, hospitales, centros quirúrgicos, e inclusive, a la industria médica, permitiendo que estas instituciones accedan a procesos de alto nivel sin necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura, tecnología o personal especializado.

La iniciativa marca un paso importante en la evolución de los servicios de soporte al sector salud en la región, al ofrecer un modelo centralizado que optimiza recursos, garantiza trazabilidad y cumple con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad.

“Este proyecto nace de una convicción clara: la seguridad del paciente no admite concesiones. Con esta Central de Servicios de Esterilización ponemos a disposición del sector salud un modelo que garantiza procesos estandarizados, trazabilidad completa y altos estándares de calidad”, explica Katherine Manzur, Gerente Comercial y Mercadeo de Meditek.

Un modelo innovador para el sector salud

La Central de Servicios de Esterilización de Meditek opera bajo un modelo que permite a las instituciones de salud tercerizar la esterilización de su instrumental médico en un entorno diseñado exclusivamente para este fin.

El servicio contempla la gestión integral del proceso de esterilización de instrumental quirúrgico y otros dispositivos médicos, incluyendo la logística de recolección del material en los centros de salud, los procesos de lavado, desinfección y esterilización, así como la trazabilidad completa del instrumental durante todo el proceso.