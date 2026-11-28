Hazel Cerdas Villalobos / hazel.cerdas@leercomunicacion.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. APS Alimentos Prosalud, compañía costarricense líder en productos del mar en Centroamérica, adquirió Geomar. La empresa chilena tiene presencia comercial en Sudamérica, Europa y Asia.

Con esta operación, APS Alimentos Prosalud incorpora:

Una planta industrial en Chile, con acceso a salmón, trucha y mariscos.

Tecnología, formatos de empaque y experiencia fabricando para grandes marcas internacionales.

Dos nuevas marcas: Geomar y Cole’s, esta última con más de 20 años en Estados Unidos.

Presencia en 10 nuevos países, 30 nuevos productos y 8 categorías

La compra forma parte de un plan estratégico que proyecta crecer 50% hacia 2029.

“Durante años demostramos que desde Costa Rica se pueden construir marcas capaces de competir en los mercados más exigentes. Ahora vamos más allá del atún. Geomar nos da capacidades, conocimiento y marcas para crecer en nuevas categorías, con una meta clara: ser la compañía líder en pescados y mariscos gourmet y premium en Estados Unidos”, afirmó Rodrigo Larios, CEO de APS Alimentos Prosalud.

De Puntarenas al mundo

APS Alimentos Prosalud nació hace más de cinco décadas en Puntarenas. Hoy tiene presencia comercial en más de 13 países con marcas como Sardimar, Tonnino y Tesoro del Mar, entre otras.

Con Tonnino entró al mercado estadounidense de atún gourmet. Allí conoció a fondo al consumidor, construyó relaciones comerciales y se posicionó en un mercado estratégico.

Geomar es el paso para llevar esa experiencia a nuevas categorías, en un momento en que los consumidores buscan proteínas de calidad y alimentos con beneficios nutricionales. Chile es el lugar para hacerlo. Su extensa costa y su industria de salmón, trucha y mariscos le dan a APS Alimentos Prosalud abastecimiento y espacio para ampliar su oferta.

Más marcas, más capacidades

Geomar desarrolla productos especializados y fabrica para grandes compañías internacionales. Esa experiencia complementa la operación actual de APS y abre espacio para innovar en productos y empaques.

La compra también fortalece el modelo de casa de marcas de APS Alimentos Prosalud. Geomar y Cole’s, esta última nacida en Estados Unidos, se suman a Sardimar, Tonnino y Tesoro del Mar, entre otras.

Team Chile y una nueva identidad

Los colaboradores de Geomar se integran a APS. La operación chilena pasa a llamarse APS Alimentos Prosalud Chile.

La adquisición llega pocas semanas después de que APS Alimentos Prosalud presentara su nueva identidad corporativa, pensada para una compañía que nació en Costa Rica y hoy opera a escala internacional.

Acerca de APS Alimentos Prosalud

APS Alimentos Prosalud es una compañía costarricense con más de 50 años de trayectoria en la industria de alimentos, especializada en productos del mar. Cuenta con más de 1.600 colaboradores, 11 marcas propias, exportaciones a más de 13 países y productos presentes en más de 25.000 tiendas.

Su portafolio incluye marcas como Sardimar, Tonnino y Tesoro del Mar. La compañía desarrolla un plan de crecimiento internacional con el objetivo de expandir su negocio en un 50% para 2029, mediante el fortalecimiento de sus capacidades industriales, la innovación y el desarrollo de nuevos mercados.