• La legionaria costarricense apuesta por el talento, la educación y la seguridad del país de cara a las elecciones del 1.º de febrero

SAN JOSÉ, Costa Rica. La futbolista costarricense y legionaria Melissa Herrera decidió usar su voz y su alcance para enviar un mensaje claro al país: este próximo domingo 1.º de febrero, su voto será para el candidato liberacionista Álvaro Ramos Chaves.

A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, Herrera expresó su preocupación por el rumbo de Costa Rica, señalando el abandono que enfrenta el sector educativo —con más de 850 centros educativos bajo orden sanitaria— así como la compleja situación de inseguridad que vive el país. Para la seleccionada nacional, el momento exige decisiones responsables y liderazgo preparado.

Melissa Herrera destacada futbolista a nivel nacional e internacional, destacó su adhesión al candidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos.

En un video publicado por la futbolista, se muestra una entrevista realizada años atrás por la hoy diputada Pilar Cisneros a Álvaro Ramos, cuando este alcanzó el primer lugar en el examen de admisión a la Universidad de Costa Rica. Junto al material, Herrera fue directa y honesta:

“Si es de Liberación y lastimosamente lo es, pero si me preguntan por quién voy a votar, aquí les dejo mi respuesta”, dejando claro que su respaldo nace de la capacidad y trayectoria del candidato.

Melissa Herrera es una de las figuras más destacadas del deporte nacional y su pronunciamiento se suma al de cientos de miles de costarricenses que han manifestado su apoyo a la candidatura de Álvaro Ramos, convencidos de que el país necesita preparación, compromiso y visión para salir adelante.

En tiempos donde el futuro de Costa Rica está en juego, voces como la de Herrera recuerdan que involucrarse, informarse y votar también es una forma de defender el país que soñamos.