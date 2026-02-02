• La afición lo pedía a gritos y el club apuesta por su experiencia para enderezar el rumbo en el actual campeonato.

SAN JOSÉ. El Deportivo Saprissa inicia una nueva etapa con el regreso de Hernán Medford como su director técnico, una decisión que despierta ilusión y esperanza entre la afición morada, en medio de un torneo en el que el equipo no ha logrado mostrar su mejor versión.

Medford, no es un nombre ajeno para la institución tibaseña. En su primera etapa al mando del Saprissa, logró conformar un equipo altamente competitivo, conquistó varios campeonatos nacionales y firmó uno de los capítulos más gloriosos de la historia del club en 2005, cuando se coronó campeón de la Concacaf tras vencer 3-2 a los Pumas de la UNAM en México. Ese triunfo le permitió al Saprissa clasificar al Mundial de Clubes disputado en Japón ese mismo año.

El técnico dejó la institución en 2006 para asumir la dirección de la Selección Nacional de Costa Rica, pero su legado permanece vivo en la memoria de la afición, que desde hace semanas clamaba por su regreso ante el irregular desempeño del equipo.

Este lunes 2 de febrero, el club confirmó oficialmente a Medford como nuevo estratega del primer equipo, tras la salida de Vladimir Quesada. La dirigencia confía en que su liderazgo, carácter y conocimiento del club permitan “enderezar el barco morado” y devolver al Saprissa a los primeros planos del fútbol nacional e internacional.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el trabajo del experimentado técnico y en su capacidad para reencontrar al Saprissa con el triunfo y la identidad que históricamente lo ha caracterizado.