SAN JOSÉ, Costa Rica. El esperado compromiso entre el Real Madrid Leyendas y Barça Legends está a pocas horas de realizarse. Este sábado 07 de febrero a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional, miles de costarricenses podrán observar a los ídolos que marcaron a generaciones alrededor del mundo.

Como una gran sorpresa, este sábado se habilitó un 50% de descuento en todas las localidades. Los precios de las entradas, con la oferta aplicada, que se adquieren a través de www.kuikpei.com, tienen un costo de $50 la General, $65 sector de sombra, $97 el balcón y $115 la platea.

El Real Madrid será el equipo casa por la cual jugará con uniforme tradicional color blanco, mientras que el Barcelona lo hará con su equipación blaugrana.

Nómina del Real Madrid Leyendas: Pepe, Guti, Iker Casillas, Claude Makélélé, Sávio Bartolini, Fernando Sanz, David Barral, Raúl Bravo, Agustín García, Javier Balboa, Iván Campo, Pedro Contreras, Juan Olalla, Edwin Congo, Antonio Núñez, Toni Moral y Rubén de la Red. El DT es José Antonio Camacho.

Nómina del Barça Legends: Ronaldinho, Rivaldo, Carles Puyol, Saviola, Gaizka Mendieta, Marc Crosas, Roberto Trashorras, Manuel Agudo “Nolito”, Fernando Navarro, Vítor Baía, Jesús Angoy, Ludovic Giuly, Andreu Fontas, Marc Valiente, Martín Montoya, Roger García, Phillip Cocu y Samnuel Okunowo. El DT del equipo es Albert Ferrer.

Las puertas del estadio se abrirán a las 2 de la tarde y habrá actividades en la explanada para el disfrute de la familia y fiebres del fútbol.

El partido contará con 2 tiempos de 40 minutos cada uno, cambios ilimitados, habrá una pausa de hidratación en cada tiempo y no habrá penales en caso de empate.

Los árbitros del compromiso son los costarricenses: Jaminton Bonilla Ortiz como Central, Fredd Palma Castillo el Asistente 1, Sandra Santamaria Martínez la Asistente 2 y Ariel Cordero Sánchez el Cuarto réferi.

Real Madrid Leyendas y Barça Legends será transmitido por Teletica Canal 7 y Teletica Radio. Para más información sobre LEYENDAS, siga las redes sociales oficiales @leyendas.cr.