LEYENDAS será este sábado 7 de febrero a las 6:00p.m., en el Estadio Nacional

Promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, aún se encuentra vigente

Boletos disponibles en kuikpei.com

Adriana Hernández / adriana@macrcomunicacion.com

SAN JOSE, Costa Rica.El histórico encuentro LEYENDAS: Real Madrid Leyendas vs Barça Legends, que se disputará por primera vez en Costa Rica, continúa calentando motores y reafirmando su carácter de evento internacional de primer nivel, con la confirmación de nuevas figuras que se suman a las nóminas oficiales de ambos equipos para el esperado duelo de este sábado 7 de febrero, a las 6:00 p.m., en el Estadio Nacional.

Luego de anunciar previamente la participación de grandes referentes del fútbol mundial como Ronaldinho, Iker Casillas, Guti, Claude Makélélé, Carles Puyol, Rivaldo, Javier Saviola y Pepe, la organización confirma ahora la incorporación de nuevos exjugadores de alto calibre, que vienen a fortalecer aún más el espectáculo deportivo que vivirá el público costarricense.

El conjunto blaugrana contará con la participación de destacados exfutbolistas que marcaron época en el club y en sus selecciones nacionales:

Gaizka Mendieta , histórico centrocampista del FC Barcelona y de la Selección Española.

, histórico centrocampista del FC Barcelona y de la Selección Española. Phillip Cocu , uno de los jugadores más regulares del Barcelona y referente de la Selección de Países Bajos.

, uno de los jugadores más regulares del Barcelona y referente de la Selección de Países Bajos. Vítor Baía , guardameta portugués de enorme jerarquía y trayectoria internacional.

, guardameta portugués de enorme jerarquía y trayectoria internacional. Ludovic Giuly , delantero francés indispensable en el Barcelona y en su selección durante su carrera.

, delantero francés indispensable en el Barcelona y en su selección durante su carrera. Juan Pablo Sorín, mundialista argentino y destacado lateral del FC Barcelona.

Por su parte, el equipo merengue suma a su plantilla a figuras que dejaron huella tanto en el club como en el fútbol internacional:

Edwin Congo , delantero colombiano de gran talento, figura del Real Madrid y seleccionado nacional.

, delantero colombiano de gran talento, figura del Real Madrid y seleccionado nacional. Raúl Bravo , uno de los jugadores más constantes del conjunto blanco y de la Selección Española.

, uno de los jugadores más constantes del conjunto blanco y de la Selección Española. Iván Campo , zaguero de amplio recorrido internacional con el Real Madrid y la selección española.

, zaguero de amplio recorrido internacional con el Real Madrid y la selección española. Sávio, media punta brasileño que fue pieza constante durante cinco temporadas en la Casa Blanca.

Uno de los mejores guardametas de España, Íker Casillas, estará presente en el Estadio Nacional, participando en el enccuentro entre el Real Madrid y Barcelona.

Con estas incorporaciones, LEYENDAS Costa Rica se consolida como una verdadera fiesta del fútbol, pensada para el disfrute de toda la familia y para los aficionados que sueñan con ver nuevamente en cancha a ídolos que marcaron generaciones.

Además, con el objetivo de que más familias puedan ser parte de esta experiencia única, la productora Experiencias MKP mantiene habilitada una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, vigente desde el 28 de enero hasta agotar existencias. Las entradas pueden adquirirse en www.kuikpei.com

Los precios regulares del evento son: Sol Norte y Sur $100, Sombra Este y Oeste $130, Balcón Este y Oeste $195 y Platea Este y Oeste $230, a los cuales se les aplicará el descuento en las localidades seleccionadas. Además, está disponible la posibilidad de compra con Tasa Cero con la tarjeta Monge Pay y Tasa Cero del BAC.

Para más información sobre LEYENDAS, siga las redes sociales oficiales @leyendas.cr.