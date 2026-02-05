Este miércoles arribaron al país 4 jugadores del Realmadrid Leyendas

Para este jueves llegarán el grueso de exfutbolistas para el compromiso del sábado a las 6:00p.m

Promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, aún se encuentra vigente

Boletos disponibles en kuikpei.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. La emoción por el esperado encuentro entre el Real Madrid Leyendas y Barça Legends ya se vive en el país. Este miércoles 05 de febrero arribaron a Costa Rica cuatro jugadores del Real Madrid Leyendas, quienes serán parte del espectáculo futbolístico que se disputará este sábado a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional.

Se trata de Toni Moral, Edwin Congo, Antonio Núñez Tena y Rubén de la Red Gutiérrez, quienes ya se encuentran en suelo costarricense.

La llegada de estas primeras figuras marca el inicio de una gran expectativa para los aficionados, previo a uno de los eventos deportivos internacionales más importantes del año en el país. Para este jueves se espera el arribo del grueso de los exfutbolistas, con lo que se completarán las nóminas que protagonizarán este histórico enfrentamiento.

Por parte del Real Madrid Leyendas, se tiene prevista la llegada este jueves de Sávio Bartolini, Fernando Sanz, David Barral, Raúl Bravo, Agustín García, Javier Balboa, Iván Campo, Pedro Contreras, Juan Olalla, Pepe, Guti, Iker Casillas y Claude Makélélé, quienes completarán la nómina madridista.

Por su parte, del Barça Legends, las figuras que arribarán este jueves son Carles Puyol, Gaizka Mendieta, Marc Crosas, Roberto Trashorras, Manuel Agudo “Nolito”, Fernando Navarro, Vítor Baía, Jesús Angoy, Ludovic Giuly y Rivaldo. El grueso de las llegadas están programadas para las 4:45pm.

El arribo de Ronaldinho, el astro brasileño, está programada para el viernes 06 de febrero, un día antes del evento.

Como parte de la antesala al partido, se mantiene vigente una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, una oportunidad para que más familias y fanáticos puedan disfrutar de este espectáculo único. Las entradas continúan a la venta en kuikpei.com, hasta agotar existencias.

Los precios regulares del evento son: Sol Norte y Sur $100, Sombra Este y Oeste $130, Balcón Este y Oeste $195 y Platea Este y Oeste $230, a los cuales se les aplicará el descuento en las localidades seleccionadas. Además, está disponible la opción de compra con Tasa Cero con tarjeta Monge Pay y Tasa Cero BAC.

Para más información sobre LEYENDAS, siga las redes sociales oficiales @leyendas.cr.